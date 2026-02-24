Una empresa de bionutrients construirà una nova nau per a ampliar la seua activitat a Montaverner
La mercantil, situada en el polígon La Cava, incrementarà la capacitat d’emmagatzematge de productes químics per a arribar a un total de 5.520 metres cúbics
L’actuació preveu, a més de la nau, la instal·lació de més depòsits, condicionar un semisoterrani per a albergar un laboratori i una línia de filtratge
Una empresa dedicada a la fabricació, l’emmagatzematge, la mescla i l’envasament de bionutrients per a agricultura, situada a Montaverner, projecta l’ampliació de les seues instal·lacions amb la construcció d’una nova nau, la sexta, per a incrementar la seua activitat. Amb les modificacions i ampliacions previstes, la capacitat total d’emmagatzematge de productes químics en la factoria arribarà als 5.520 metres cúbics. La firma, Dadelos Agrosolutions, SL, situada en el polígon industrial La Cava de la localitat de la Vall d’Albaida, tramita l’informe d’impacte ambiental per a dur a terme el projecte. L’Àrea d’Avaluació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació estudia ja el document ambiental.
La mercantil projecta la construcció de la nau 6, amb una superfície de 1.983,99 m², que es destinarà a emmagatzematge de producte acabat, excepte una part de la nau, situada en una cantonada, a on es disposarà d’una xicoteta oficina i els vestuaris per al personal del magatzem, que ocuparan uns 65 metres quadrats, segons detalla la memòria del projecte. En esta nova nau s’emmagatzemarà el producte acabat en recipients mòbils, i en l’exterior s’habilitarà un tren de rodets per al transport en palets. Este tren de rodets transportarà els productes acabats de la nau de producció a la nova nau 6 d’emmagatzematge de producte acabat. Discorrerà per l’exterior de la nau 6 en paral·lel a la façana longitudinal de la nau, detalla el document, que assenyala que, per a protegir els productes paletitzats dels elements atmosfèrics, es farà una xicoteta coberta sobre el tren de rodets.
L’ampliació de l’activitat també preveu la instal·lació de depòsits nous i actualitzar la maquinària instal·lada en la nau 1, condicionar el semisoterrani de la nau 3, per a destinar-lo a laboratori i magatzem de manteniment. En la nau 4 es projecta implantar el procés de filtratge; i en la 5, un magatzem de matèria primera en recipients mòbils. També es projecta un rentador de big-bags amb coberta en un pati al costat dels depòsits exteriors.
El projecte detalla que els productes procedents de les línies d’envasament són paletitzats, fleixats i es transportaran al nou magatzem, la nau 6, a on romandran en les prestatgeries metàl·liques fins a la seua expedició. Els productes químics seran classificats i emmagatzemats en recipients mòbils. La memòria també detalla que en la nau 1, la zona d’emmagatzematge en prestatgeries es destinarà a l’emmagatzematge de matèries primeres que estiguen classificades com a productes perillosos. En la nau 2 s’instal·laran nous depòsits nodrissa per a guardar el producte acabat una vegada formulat i a l’espera de ser enviat a les línies d’envasament. Per a la contenció de líquids es construiran dos cubets amb les respectives lloses de fonamentació i murets, detalla el document. En la nau 3 s’adequarà el semisoterrani per a albergar un nou laboratori i un magatzem de manteniment de producció. Esta actuació compta ja amb la llicència d’obres de l’Ajuntament.
L’ampliació de l’empresa es completarà amb la instal·lació d’una línia de filtratge, que ocuparà part de la nau 4; la nau 5 es recondicionarà per a emmagatzemar productes classificats com a perillosos que s’utilitzen com a matèria primera en els processos de producció. El document recalca que la “majoria dels productes a emmagatzemar seran classificats segons el reglament”, per la qual cosa l’emmagatzematge “es durà a terme segons el reglament d’emmagatzematge de productes químics”, d’acord amb la normativa d’emmagatzematge en recipients mòbils.
L’empresa Dadelos Agrosolutions, SL, dedicada a la fabricació, l’emmagatzematge, la mescla i l’envasament de bionutrients per a agricultura, es va implantar a Montaverner entre els anys 2010 i 2011. La firma ja va ampliar la llicència ambiental en els anys 2013 i 2015, quan va instal·lar noves línies de producció i zones d’emmagatzematge. Ara, projecta una nova ampliació de l’activitat “per a millorar els seus processos productius i sistemes de magatzematge”, recalquen.
