Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo gigafactoríaTeléfono DiputaciónCharangasFranquistas baloncestoIncendio camión AP-7Tiempo ValenciaJulio César óperaBaliza V-16
instagramlinkedin

Reconstrucció

Fira València es convertix en “hospital” del patrimoni documental després de la dana: ja s’han rescatat 324 plànols, 1.256 llibres i 1.650 caixes

L’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) rescata i estabilitza documentació danyada per la riuada de 2024, inclosos 55 volums del Registre Civil de Catarroja (1824-2019)

La consellera Ortí coneix l’avanç en els treballs de rescat dels arxius danyats per la dana

La consellera Ortí coneix l’avanç en els treballs de rescat dels arxius danyats per la dana / GVA

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

València

La recuperació de la memòria escrita dels municipis colpejats per la dana del 29 d’octubre de 2024 avança a bon ritme. Les instal·lacions habilitades en Fira València per l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) ja han permés rescatar i estabilitzar una part substancial de la documentació danyada d’arxius municipals, judicials i parroquials, un treball silenciós però decisiu per al patrimoni local i per a la garantia de drets de la ciutadania.

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, ha visitat este espai de recuperació al costat d’arxivers de Massanassa, Aldaia, Alfafar i Algemesí, a més de l’alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, i responsables de l’Arxiu de la Generalitat, per a comprovar sobre el terreny l’estat dels treballs. Segons el balanç traslladat durant la visita, la documentació recuperada ascendix a 324 plànols, 1.256 llibres i 1.650 caixes amb expedients, “un poc més de la mitat” del material afectat, mentres continua la labor amb la resta.

Ortí ha subratllat el valor patrimonial d’esta actuació i ha insistit que no es tracta només d’una intervenció tècnica, sinó d’un compromís amb la història de cada localitat: “La recuperació d’esta documentació és un acte de responsabilitat amb la memòria col·lectiva” i amb el patrimoni documental valencià.

Catarroja: tornen al Registre Civil 55 volums (1824-2019)

Una de les fites més simbòliques d’esta operació de salvament ha sigut la devolució de 55 volums del Registre Civil de Catarroja, que arrepleguen naixements entre 1824 i 2019. Són llibres amb valor administratiu i històric: ajuden a reconstruir genealogies, acreditar dades personals i preservar la continuïtat de registres essencials que també formen part de la identitat local.

La intervenció ha inclòs neteja minuciosa per a eliminar fang i sediments, consolidació i reparació d’esgarranys i, a causa del mal estat de les enquadernacions, la reenquadernació completa per a retornar estabilitat i assegurar conservació i consulta.

Este treball, segons la informació facilitada, ha sigut possible gràcies a la col·laboració de la Comunitat de Madrid, que va aportar fons procedents de dos funcions en Teatres del Canal per a accelerar la recuperació patrimonial. Estos fons han permés la contractació de tècnics d’una empresa especialitzada perquè fera els treballs d’enquadernació d’estos llibres.

Valor documental

Estos volums van ser traslladats en un primer moment a les instal·lacions habilitades en Fira València per l’IVCR+i per a salvaguardar el valor documental i històric de la documentació dels arxius municipals, judicials i parroquials afectats per la riuada, així com altres obres del patrimoni cultural valencià (pintures, tèxtils i escultures).

Visita a Feria València para conocer la recuperación de archivos municipales y judiciales dañados por la dana.

Visita a Fira València per a conéixer la recuperació d’arxius municipals i judicials danyats per la dana / GVA

Ortí ha subratllat que “cada volum restaurat suposa preservar part de la nostra història civil, garantir drets i assegurar que les futures generacions puguen accedir a una documentació essencial per a comprendre el seu passat”.

Patrimoni local que se salva… I patrimoni que torna a respirar

Més enllà dels documents afectats per la dana, la consellera també ha visitat la seu de l’IVCR+i per a conéixer altres restauracions en marxa (obra gràfica, partitures, pintura, tèxtil i arqueologia), una panoràmica que reforça la idea que el patrimoni —també el documental— requerix inversió constant i equips especialitzats.

Noticias relacionadas

En un context d’emergència, el rescat de llibres, plànols i expedients és molt més que recuperar paper: és restituir la memòria administrativa dels pobles, conservar fonts per a la investigació històrica i garantir que, fins i tot després d’una catàstrofe, ningú es quede sense passat… Ni sense drets.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents