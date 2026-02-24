Entrevista | Juan Ramón Adsuara president de Partenalia
Juan Ramón Adsuara: “Lluitem perquè els fons europeus arriben directament a les províncies, que coneixem millor el terreny”
L’alcalde d’Alfafar i diputat provincial assumix la presidència de Partenalia, la principal associació europea de governs intermedis. Adsuara continuarà treballant per a influir a Brussel·les amb l’objectiu de millorar la gestió de fons i la resposta davant de catàstrofes com la recent dana
-Acaba de ser nomenat president de Partenalia. Per a aquells veïns que no estiguen familiaritzats amb el terme, què és exactament esta organització?
-Partenalia és una associació de governs intermedis, és a dir, províncies i diputacions de tot Europa, especialment de països com Itàlia, França, Alemanya, Romania o Portugal, que s’organitzen territorialment d’esta manera. El nostre objectiu és doble: d’una banda, intercanviar bones pràctiques, i, d’altra banda, lluitar units per a captar subvencions europees. Ara mateix, per exemple, estem molt centrats en la resiliència i en els plans d’emergència, aprenent de com altres regions europees han gestionat les seues inundacions.
-Per què és tan important que les províncies tinguen veu pròpia a Europa i no depenguen només dels governs nacionals o regionals?
-Volem influir en el Comité de les Regions perquè, quan es negocien fons europeus, es compte directament amb les províncies. Si els diners només passen pels ministeris o les conselleries, la gestió és molt més lenta i, a vegades, no dona temps a executar-ho tot; ací tenim el cas dels fons Next Generation, en què s’han hagut de retornar quanties importants. Està demostrat que les províncies gestionem els fons amb gran eficàcia. Tenim més capil·laritat i coneixem les necessitats dels pobles molt millor que un ministeri, que està més “anquilosat”.
-En este sentit, el seu paper com a diputat provincial li atorga un avantatge?
-Sens dubte. Fa tres anys que gestione fons de la Unió Europea dins de la Diputació per a temes d’informàtica, turisme o despoblació. Eixa experiència ens permet veure que, per a molts alcaldes i alcaldesses, és molt difícil arribar a un ministeri o a la Generalitat. Seria molt més fàcil si la Diputació mateixa poguera convocar eixes ajudes directament.
-Podem parlar ja d’algun assoliment concret o de millores en el curt termini?
- Sí. S’ha treballat en un informe per al Parlament Europeu en el qual reivindiquem que els fons no es distribuïsquen només per regions, sinó que es tinga en compte la renda per capita dels territoris per a aconseguir una major cohesió social. En el marc plurianual que es negocia ara per al període 2028-2034, es tindrà en compte este nivell de renda i el nombre d’habitants per província a l’hora de repartir els diners.
-Com beneficia este nomenament a la Mancomunitat de l’Horta Sud?
-Les mancomunitats també tenen cabuda en Partenalia per a participar en intercanvis de coneixement i fons. En el nostre cas, la Mancomunitat de l’Horta Sud gestiona quasi 500.000 habitants i és vital que tinga eixe accés a formacions i fons europeus; de fet, compartim seu a Brussel·les amb Partenalia.
-I a Alfafar i la lluita pel soterrament de les vies?
-Estem pendents de veure quines línies d’inversió per a grans infraestructures ixen en el marc 2028-2034 per a veure si en podem traure algun profit.
-Substituïx Bartolomé Nofuentes, del PSPV, en el càrrec, vosté és del PP; les sigles polítiques són importants?
-A Europa és igual. Es parla de territoris, de províncies i departaments, no d’ideologia. En Partenalia treballem braç a braç amb províncies com Sevilla, Barcelona, Càceres o Castelló, cada una d’un color polític distint, però les necessitats del territori són les mateixes independentment de qui governe. El meu vicepresident, per exemple, és Lucca Menesini, alcalde de la ciutat italiana de Lucca, i amb ell estem obrint moltes portes en el Parlament Europeu.
-Després de la tragèdia de la dana, què pot aportar Partenalia a la reconstrucció de la zona?
-Molt. Per exemple, en 1996, Alemanya i la República Txeca van patir inundacions similars a les nostres i hem aprés de les seues experiències sobre com millorar parcs metropolitans i dics al voltant dels barrancs. Este estiu viatjarem a Hannover, a on se celebra la fira d’emergències i catàstrofes més important d’Europa. Allí ens reunirem amb experts per a veure què s’ha fet en altres parts del continent. Eixos coneixements seran fonamentals per a les decisions que prenguem en la Mancomunitat o en la Diputació per a protegir el nostre territori.
