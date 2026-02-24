La jutgessa de Les Naus autoritza la UDEF a recollir informació de les adjudicacions de VPO
La magistrada entén que no cal esperar el termini de deu dies que va donar a l’Ajuntament, a Vivenda i a la cooperativa perquè li enviaren tota la documentació
La magistrada d’Alacant que investiga les presumptes irregularitats en les polèmiques adjudicacions de vivendes protegides en el residencial Les Naus ha autoritzat la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Comissaria Provincial a iniciar la recopilació de tota la informació que considere necessària per a l’aclariment dels fets, segons ha pogut confirmar este diari de fonts judicials.
La jutgessa Amparo Rubio ha donat un termini de deu dies a l’Ajuntament d’Alacant, a la Conselleria de Vivenda i a la gestora de la cooperativa, gestionada per la mercantil Fraorgi, perquè li remeten tota la informació de què disposen sobre el complex residencial de la Condomina.
Amb l’ofici notificat ahir, la Policia no necessitarà esperar que arribe la documentació sol·licitada per a començar a investigar. Amb esta autorització, els agents podran començar a recopilar altres dades sense necessitat d’esperar el que diguen estos informes oficials per a agilitzar així la investigació que està arrancant.
Les diligències obertes per la titular de la plaça número cinc de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància d’Alacant es van incoar per la denúncia presentada en el jutjat pel sindicat ultra Manos Limpias després de revelar este diari l’escàndol. Paral·lelament, la Fiscalia Anticorrupció havia obert la seua pròpia investigació després de rebre quatre denúncies més de l’Ajuntament d’Alacant, la Conselleria de Vivenda, el Grup Municipal del PSOE, així com Sumar.
Quan va entrar la quinta denúncia directament en el jutjat, els fiscals anticorrupció Pablo Romero i Fran Marco van remetre a la magistrada eixes denúncies i els preliminars de la seua investigació. El ministeri públic va formalitzar dilluns passat en el jutjat la denúncia que ha interposat per les presumptes irregularitats, en les quals, d’entrada, aprecia indicis d’almenys quatre delictes: prevaricació, frau, negociacions prohibides als funcionaris i aprofitament d’informació privilegiada. Això a l’espera que el resultat de les indagacions obligara a ampliar o modificar els càrrecs.
