Més de 100.000 espectadors en la Copa del Rei 2026: el Roig Arena de València supera les expectatives
Víctor Cendra, director general del Roig Arena, va destacar el treball en equip i l’ambient de germanor com a claus de l’èxit de la Copa del Rei, que repetirà seu en 2027
La Copa del Rei de Bàsquet 2026 ja és història. El Kosner Baskonia es va adjudicar el títol contra el Reial Madrid en una final vibrant disputada en el Roig Arena. El recinte valencià ja mira a 2027, ja que repetirà com a seu del torneig de l’ACB.
L’arena esportiu sufragat per l’empresari Juan Roig ha rebut el seu gran baptisme de foc, sis mesos després de la seua inauguració. I, a més dels elogis d’equips, seguidors i mitjans de comunicació, el pavelló NBA de València ha registrat unes xifres de rècord durant els quatre dies de competició.
En total, al Roig Arena van assistir 101.399 espectadors durant els set partits de la Copa del Rei 2026, la qual cosa deixa una mitjana de 14.485 aficionats en cada un dels partits, si bé en quatre es va superar la barrera dels 15.000, una xifra només depassada fins ara en dos ocasions en la història del torneig. De fet, l’assistència a la final va ser de 15.314 espectadors i es va quedar a tot just 152 persones de ser el millor registre històric de la competició, registrat el 18 de febrer de 2017 en el Fernando Buesa Arena de Vitòria en la semifinal que van protagonitzar el Baskonia i el Reial Madrid, que va aconseguir el triomf per 103-99. També la final de la Minicopa va registrar una gran entrada de públic, 7.143 persones, segona millor xifra d’assistència en la Minicopa Endesa després de la final de Badalona 2023.
Satisfacció en el Roig Arena
Amb estos números, el director general del Roig Arena, Víctor Cendra, feia un balanç més que positiu del torneig disputat en el pavelló valencià. “Estem molt satisfets de com ha transcorregut la Copa del Rei, i ací vull destacar la gran faena en conjunt del nostre equip i el de l’ACB per a tractar de donar la millor experiència a les aficions i aconseguir que esta Copa fora memorable”, assenyalava en declaracions a este diari. Cendra valorava, d’altra banda, l’“ambient de germanor entre les aficions, els grans partits que s’han disputat i una molt bona assistència de públic” com a part de les “claus que han permés que hàgem assistit a una gran Copa del Rei, que ens posa el nivell molt alt per a la pròxima edició que acollirem el 2027”.
Impacte econòmic
D’altra banda, conéixer quin ha sigut l’impacte econòmic directe que ha suposat per a València ser seu de la Copa del Rei de bàsquet haurà d’esperar. L’ACB, per mitjà d’una consultora externa, elabora un detallat estudi sobre l’afecció que suposa albergar el torneig del KO, però el resultat del qual es coneix setmanes després de la celebració del campionat.
Cal assenyalar que el director general de l’ACB, José Miguel Calleja, va assegurar abans de la Copa que l’impacte en la ciutat seu sol oscil·lar entre els 20 i els 25 milions, de manera directa, amb la possibilitat d’arribar als 70. La Generalitat, que es va mostrar també satisfeta pel transcurs del torneig i les sensacions de la qual han sigut positives, paga un cànon anual de 3,8 milions d’euros perquè els huit millors equips de l’ACB s’enfronten en el Roig Arena.
