Automoció
Més de 3.000 persones opten a un dels 500 llocs d’operari de la gigafactoria
La formació del Battery Campus començarà en setembre en l’institut Vicente Blasco Ibáñez de València
PowerCo, filial de bateries de Volkswagen, ja ha contractat els primers trenta operaris de la gigafactoria. Fonts de la companyia van explicar que ja s’han apuntat a la borsa de treball 3.200 interessats. La multinacional alemanya està formant els contractats. En paral·lel, la formació reglada en química de bateries començarà el mes de setembre en el Battery Campus, que provisionalment estarà en l’institut Vicente Blasco Ibáñez, en l’avinguda Antic Regne de València, i que compartirà seu, a partir del curs 27-28, amb la UPV. En el futur, el Battery Campus estarà situat a Sagunt.
Els primers cinc-cents operaris que treballaran en la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt cobraran de mitjana uns 1.500 euros nets al mes distribuïts en catorze pagues. L’empresa està oferint salaris bruts que ronden entre els 26.000 i 29.000 euros en funció de si són contractes de dilluns a divendres o de dilluns a diumenge. Fonts sindicals van apuntar que la proposta és una “bona oportunitat laboral”, perquè està lligada al conveni general de la indústria química, que és dels millors.
El sindicat UGT està fent jornades d’informació sobre les condicions de treball en la gigafactoria. A una d’estes, celebrada ahir a la vesprada, va assistir un centenar de persones.
La filial de bateries de Volkswagen està contractant des de gener, sobretot, operaris que han estudiat Formació Professional per a treballs de manteniment, producció, qualitat i logística. La companyia té ara mateix tres-cents treballadors a València (enginyers i personal administratiu) i té previst contractar cinc-cents operaris per a la planta des d’ara i fins a final d’any.
Procés de selecció
El procés de selecció està centrat en operaris amb Formació Professional. En gener es van incorporar els tres primers i en febrer han començat a treballar vint més. Tots els mesos entraran de manera constant operaris de les quatre categories, fins a arribar als cinc-cents aproximadament a finals de 2026. Sobretot serà en el segon semestre quan s’intensifiquen les contractacions.
Tots els operaris realitzen una formació genèrica i bàsica de fins a quatre setmanes de duració sobre el procés productiu bàsic de bateries i altres qüestions genèriques de treball industrial (seguretat, torns, prevenció, orde i neteja).
Paciència
En el moment en què consideren que el perfil del candidat és idoni per a incorporar-se, l’empresa es posa en contacte amb ell per a realitzar els processos de selecció “en viu”. La trobada es realitza en la seu d’una empresa col·laboradora a Sagunt, en grups de fins a 12 persones. Este procés té una duració aproximada d’unes quatre hores i es realitzen diverses proves individuals i de dinàmica de grup. Fonts de la companyia subratllen que els candidats han de tindre paciència. “Que no et criden prompte no significa que no sigues idoni”, apunten.
