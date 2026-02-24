El Teatre Principal de València acull ‘Matres’, obra que explora la infància i la maternitat amb humor i sensibilitat
L’obra Matres, que es representarà el 27 i 28 de febrer, combina interpretació amb màscares i titelles, i està basada en l’experiència personal de Jordi Pedrós després de la mort de la seua mare
El Teatre Principal acull l’espectacle Matres, una producció de la companyia Campi Qui Pugui, dirigida per Rosa Díez, que es podrà veure el 27 i 28 de febrer.
Aitana Giralt, Cristina García, Erik Varea i Jordi Pedrós interpreten i firmen el text al costat de Marc Espinosa. L’obra va obtindre el premi del públic de la Mostra d’Igualada 2025 al millor espectacle, la millor autoria en els Premis FETEN 2025 i el millor espectacle familiar dels Premis de la Crítica d’Arts Escèniques de Catalunya 2025.
Matres és un espectacle que naix d’allò més íntim per a arribar a un sentiment universal. És una proposta de teatre de text, que combina la interpretació actoral amb màscara, amb l’ús de titelles, en un format mitjà-gran per a escenari. Es tracta d’una història basada en la vivència personal de Jordi Pedrós, un dels seus creadors, sobre els sentiments i les preguntes que es va trobar en la seua infància quan la seua mare va morir.
És la història d’un xiquet que creix en un poble xicotet envoltat d’ocells, de flors de camamil·la i de tres dones de tres generacions: la mare, l’àvia i la tia. Les tres mares de Jordi, el xiquet. Quatre intèrprets al servici d’una història que tracta la infància, la maternitat i la mort, però sobretot la vida, amb naturalitat i humor.
L’espectacle està creat amb l’assessorament de la pedagoga Alba Pelegrí, especialista en acompanyament al dol de jóvens i dels més menuts. Però també, afirmen des de la companyia, és un espectacle que reflectix l’amor d’una vida sencera, com a homenatge a tres dones de tres generacions i a les moltes maneres que hi ha d’estimar i cuidar; a les diferents mares que acompanyen en la vida.
