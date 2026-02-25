Borrull Socors presenta el seu Botànic Fest i deixa arrere les macrorevetles falleres
La falla prepara un esdeveniment que busca tindre menys impacte en la convivència del barri després d’haver acollit un procés d’escolta veïnal patrocinat per l’Ajuntament
Redacció Levante-EMV
La falla Borrull Socors ha presentat una nova edició del Botànic Fest, festival de música que se celebra durant la setmana fallera i que, en paraules dels organitzadors, “enguany evoluciona cap a un model més integrat, cultural i respectuós amb l’entorn”, deixant arrere les macrorevetles dels últims anys.
Després d’una edició anterior amb gran afluència de públic, però amb impacte en la convivència del barri, l’organització del festival ha decidit replantejar el format del festival. Este canvi és resultat del projecte participatiu “Borrull Socors: Falles per a un barri viu”, subvencionat per l’Ajuntament de València, que ha permés arreplegar les inquietuds i propostes del veïnat.
Les trobades amb el veïnat “El barri parla, la falla escolta” han servit per a escoltar els suggeriments i, dinamitzats per una entitat especialitzada en processos participatius, per a mediar entre la comissió del Botànic i les entitats veïnals i veïns en general.
Gràcies a este procés, el Botànic Fest 2026 incorpora més activitats culturals, formats alternatius i iniciatives pensades perquè les veïnes i els veïns se senten part activa de la programació. “L’objectiu és fer compatible l’ambient festiu amb el respecte, la convivència i l’arrelament en el barri”, insistixen en la falla.
Convocatòria a la presentació
El cartell d’enguany combina bandes i discjòqueis amb degustacions de vins i cerveses juntament amb diferents activitats ludicogastronòmiques, i comptarà amb la producció de PlanaFest i la comunicació mitjançant els perfil en xarxes socials de @botanic.fest.
L’esdeveniment començarà el 7 de març amb la banda tribut Neon Collective, i el 16 de març comptarà amb l’actuació de Kinki Band. Així mateix, en el Botànic Fest punxaran DJ Gonzalez i DJ Fat Gordon al costat de la I Fira del Vi i la BirraFest. La comissió ha convidat els veïns del barri a la presentació del cartell i la programació, que tindrà lloc l’1 de març, a les 12:00 h, en la plaça Sant Sebastià.
