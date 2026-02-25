El canvi de model ja es traduïx en estalvi a Estivella
L’aposta per les energies renovables i el manteniment propi ix a compte a l’Ajuntament
L’aposta per la gestió pròpia del manteniment de l’enllumenat i els edificis públics, a més de per les energies netes, ha generat ja a Estivella un estalvi significatiu. Esta gestió “eficient” els permetrà, a més, continuar desenrotllant un model més sostenible en matèria energètica, com avançava la regidora Inma Gamón.
La reducció en la factura de la llum obtinguda ja és de més de 130.000 euros en quasi tres anys, quantitat a la qual s’espera sumar 50.000 euros més en 2026. “Ara podrem invertir part d’estos diners en l’Ajuntament, ja que el projecte de remodelació de l’edifici consistorial no incloïa la instal·lació de plaques solars i este estalvi ens permetrà col·locar-les perquè l’immoble siga autosuficient”, afegia la regidora, que deixava clar que la resta de l’estalvi revertirà en la mateixa partida, la gestió de l’enllumenat públic. D’eixa manera, matisava, s’afavorix l’economia circular.
Canvi de model
Este canvi de model es gesta en 2023 quan Estivella decidix rescindir el contracte amb l’empresa de manteniment elèctric. En un any, la decisió deixa en les arques públiques un estalvi en la factura de 70.000 euros. Durant este període, del 2023 al 2024, l’Ajuntament va instal·lar plaques solars en la guarderia, que després es van ampliar a l’escola, al poliesportiu i a la piscina, la qual cosa es deixa sentir en el rebut de llum. En este sentit, també ajudarà a l’estalvi la subvenció que va rebre esta administració local per l’aposta per energies netes. Les plaques van ser subvencionades al 80 %, per la qual cosa la inversió de l’Ajuntament va ser del 20 %, prop de 10.000 euros.
A això se suma la reducció de costos després de prescindir de l’empresa de manteniment, un servici que es deixa en mans de personal propi. “Tenim una persona que es dedica exclusivament a això, amb resultats satisfactoris”, afirmaven des del consistori. Accions diverses que deixaran a finals d’este 2026 un total de 180.000 euros d’estalvi des de 2023.
“L’important per a nosaltres ja no és només l’estalvi en la factura de l’enllumenat i els edificis públics, és la reducció de la petjada de carboni, és apostar per les energies renovables amb l’objectiu de ser respectuosos amb el medi ambient i protegir el planeta. Es tracta de fer una gestió eficient i responsable en matèria energètica”, conclou Gamón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adeu als autors balears i catalans en l’assignatura de Valencià en Batxillerat: Educació confirma el veto
- Les xarangues van provocar un problema d’orde públic en la primera mascletà
- La Falla Ferroviària de Xàtiva aposta per un llibret solidari de 500 pàgines amb realitat augmentada
- Quants estalvis són necessaris per a comprar un pis a València?
- Empadronaments fraudulents en la teua casa sense que ho sàpies
- Mazón s’absenta de la primera sessió de control de Llorca
- El Teatre Principal de València acull ‘Matres’, obra que explora la infància i la maternitat amb humor i sensibilitat
- Estabilitzat l’incendi amb diversos focus entre Beniatjar i la Pobla del Duc