Denuncien aules sense lavabos i saturades després del trasllat del CEIP Germanells a Rafelbunyol
Les famílies lamenten les ràtios elevades i la falta d’espais per a lavabos d’infància i professorat i “assetjament i enderrocament” contra els reallotjats en Verge del Miracle
L’Ajuntament assegura que està fent “tots els possibles perquè les condicions siguen les millors” i que adaptaran els lavabos portàtils per a xiquets i xiquetes
Diverses famílies amb fills i filles traslladats del CEIP Germanells de Rafelbunyol, desallotjat per l’aparició de clevills en un dels edificis, denuncien la falta de condicions bàsiques en els CEIP Verge del Miracle i l’escoleta El Parc, a on han sigut traslladats els 340 alumnes del Germanells.
En un comunicat enviat a este diari, lamenten que els problemes, encara que distints, es donen tant en Infantil com en Primària. “En primer lloc, han agrupat diverses classes de tres i quatre anys i hi ha classes amb fins a 32 xiquets. Després, han col·locat 60 xiquets en una part, al final d’un passadís, a on no hi ha bany, i estan anant al lavabo dels professors, a on només hi ha un inodor i una pila per a tots”, diuen. “La guarderia els ha hagut de deixar tres orinals, perquè, si no, no n’hi ha suficients; i hi ha xiquets que comencen a tindre infeccions d’orina perquè s’aguanten i no volen pixar en orinals”, seguixen.
Instal·lació de lavabos portàtils
Per això, diverses famílies han presentat instàncies a l’Ajuntament i el resultat és que el consistori ha instal·lat dos lavabos portàtils. Un gest que, lamenten, no dona solució al problema, perquè “no estan adaptats als xiquets; són minúsculs, no hi caben dos persones, la porta es tanca a soles i la pila i el vàter són de grandària adult, amb la qual cosa els menuts no arriben”, es queixen.
Per la seua banda, l’Ajuntament de Rafelbunyol assegura que està fent “tots els possibles perquè les condicions siguen les millors”. En este sentit, i arran de les reclamacions de les famílies, “es van instal·lar dos lavabos portàtils i els adaptarem per als xiquets i xiquetes, però s’està treballant conjuntament amb Conselleria i els diferents centres educatius per a solucionar-ho com més prompte millor”.
