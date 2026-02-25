Emanuele Zanini: “És un honor jugar la Copa a València i una gran oportunitat”
L’entrenador italià de l’equip amfitrió afronta amb moltes ganes la Copa del Rei de voleibol. El pavelló de la Fonteta acull este esdeveniment esportiu que porta al límit jugadors i tècnics
Emanuele Zanini va arribar a la banqueta del Léleman Conqueridor València a finals de la temporada passada. Ara, este italià, veterà del voleibol, afronta el repte de disputar la Copa del Rei a casa, a València. El tècnic de l’equip amfitrió afronta amb moltes ganes una competició en la qual el Léleman ha posat molta il·lusió. La cita, del 26 de febrer a l’1 de març, es desenrotllarà en el pavelló de la Font de Sant Lluís.
El compte arrere per a la Copa del Rei està ja en marxa. És un dels grans moments de la temporada. Com l’afronta el Léleman Conqueridor?
Estem preparats per a afrontar esta competició, és un honor jugar la Copa a València. Per a nosaltres és un gran repte, és una gran competició i sabem que serà difícil, el nivell és altíssim; però confiem en nosaltres mateixos, estem molt motivats.
El debut no serà fàcil, s’enfronten divendres (20 hores) al CV Melilla. Com veu el seu primer rival?
Ens enfrontem, en quarts de final, a un molt bon equip, com és el CV Melilla, que està demostrant un gran nivell esta temporada, però tots els jugadors estan preparats per a competir al màxim nivell possible i lluitar per estar en les semifinals de dissabte.
Esta temporada no han pogut derrotar el CV Melilla en els dos partits de la Superlliga en els quals s’han enfrontat. Quines ensenyances han tret d’eixos partits? Farà canvis perquè esta vegada, a la tercera, siga la vençuda, i el triomf siga per al Léleman?
Segurament hem de canviar algunes coses, hem d’aprendre de les coses en les quals vam fallar. També, a favor nostre he de dir que hem recuperat diversos lesionats, com el nostre central i això ens permet afrontar la Copa amb un roster més complet i més competitiu. En la tàctica de joc també canviarem coses.
La Superlliga d’enguany està demostrant que tots els rivals són durs. Això preveu una Copa molt igualada?
M’agrada analitzar les coses de manera racional. El nivell global de la Lliga espanyola, comparat amb la temporada passada, és molt més alt, és una competició molt igualada. Això és bo per al voleibol, però les coses són cada vegada més difícils.
En algunes fases de la temporada, l’equip s’ha mostrat irregular. Ha pesat esta temporada el fet d’haver de compaginar la Lliga amb el debut europeu en la Challenger Cup?
Sí, hem jugat la Copa europea, tots els jugadors necessiten més temps per a recuperar-se físicament, per a recuperar l’energia, han sigut viatges llargs i cansats. Això suposa un temps perdut per viatjar, i això comporta perdre energia i dispersa el focus per estar immersos en dos competicions.
A això s’ha sumat un bon nombre de lesions, algunes molt importants, com la del central Luis Serrano. Què ha suposat per al rendiment de l’equip?
La mala sort no ens ha permés comptar amb el nostre central durant moltes setmanes, això òbviament ha fet que tot l’equip trobe a faltar un jugador important, el nivell lògicament no ha sigut el mateix, hem perdut potencial competitiu, al competir punt a punt, en un bloqueig, un atac pot canviar molt.
La Superlliga ara no compta, la Copa és a cara o creu. Nota una expectació distinta?
És una competició diferent, mentalment és distinta, a mi m’agrada molt personalment jugar esta classe de partits, pense que els nostres jugadors tenen moltes ganes per jugar esta classe de competicions, hem treballat molts mesos per a arribar ací i ara volem gaudir-la.
El Léleman Conqueridor disputarà divendres l’últim partit de quarts de final. És un hàndicap tindre menys descans que altres equips que juguen dijous?
Abans de res hem de pensar en el partit de divendres i no anar més enllà. Per descomptat que sabem que si volem estar en la final caldrà jugar tres partits en tres dies, però estem mentalitzats per a això. És just que el que queda primer en la classificació tinga l’avantatge de jugar primer.
Jugar la Copa a València, què suposa per al Conqueridor? És un aparador per a captar més aficionats?
Sí, és una gran oportunitat per a tots, per als jugadors, per al club… És un gran espectacle. Jugarem a la Fonteta, un pavelló molt gran amb unes condicions de joc internacionals com el video check, és una competició diferent, això permet un millor i més just treball dels àrbitres i espere que molta gent vinga a gaudir de la Copa a la Fonteta. És una oportunitat per al voleibol a València i per a tot el voleibol espanyol en general.
Podran provar la pista de la Fonteta abans del debut?
Sí, tots els equips podrem provar-la abans, amb un entrenament ràpid i, després, ja a jugar.
Per uns dies deixen la seua casa habitual, el Nou Moles, per a jugar a la Fonteta. Estan contents esta temporada amb el seu nou pavelló?
Sí, estem molt bé en el Nou Moles, és un pavelló nou, molt confortable.
Finalment, què li dirà a l’equip estos dies perquè isquen a donar-ho tot en la Copa?
Això és un xicotet secret.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adeu als autors balears i catalans en l’assignatura de Valencià en Batxillerat: Educació confirma el veto
- Les xarangues van provocar un problema d’orde públic en la primera mascletà
- La Falla Ferroviària de Xàtiva aposta per un llibret solidari de 500 pàgines amb realitat augmentada
- Quants estalvis són necessaris per a comprar un pis a València?
- Empadronaments fraudulents en la teua casa sense que ho sàpies
- Mazón s’absenta de la primera sessió de control de Llorca
- El Teatre Principal de València acull ‘Matres’, obra que explora la infància i la maternitat amb humor i sensibilitat
- Estabilitzat l’incendi amb diversos focus entre Beniatjar i la Pobla del Duc