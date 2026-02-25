L’actriu María Albiñana serà la nova directora del festival Cinema Jove de València
La nova responsable del certamen s’ha imposat a altres quatre finalistes i tindrà menys de quatre mesos per a preparar la 41a edició
L’actriu, periodista i directora valenciana María Albiñana ha sigut elegida com a nova directora de Cinema Jove, fet que posa fi a mesos d’incertesa en la direcció del certamen, després de l’eixida del seu anterior responsable, Carlos Madrid. Albiñana, que era fins ara responsable de la secció de sèries del festival, tindrà menys de quatre mesos per a preparar la pròxima edició, prevista per al mes de juny.
La designació es produïx després del procés selectiu impulsat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), que va començar amb una trentena de candidatures i va quedar reduït a cinc finalistes després d’un primer triatge basat en els mèrits curriculars. L’entrevista personal, que suposava el 40 % de la puntuació final, ha sigut determinant per a l’elecció definitiva d’Albiñana.
Al costat d’ella, havien passat a la fase final Ana Catalá —integrant, com Albiñana, de l’anterior equip directiu del festival—, Deborah Micheletti (directora de la Biennal Dona i Cinema), Pau Montagud (director de Docs València) i Jorge Vañó (responsable d’Animalcoi i La Invertida Mostra de Cinema Queer).
Un relleu esperat
La notícia arriba després d’una prolongada etapa de direcció interina. El contracte de Carlos Madrid va véncer el mes de març de l’any passat i va haver de prorrogar-se d’urgència per a garantir la celebració de la 40a edició del festival. Una vegada finalitzat eixe contracte a l’estiu, Cinema Jove va quedar novament sense direcció, la qual cosa va obligar l’IVC a assumir temporalment la gestió del certamen mentres es resolia el procés selectiu.
Les dificultats administratives, la falta de personal i la impossibilitat legal de recórrer a nous contractes menors van obligar l’organisme a optar per un concurs públic que garantira transparència, estabilitat i adequació a la normativa vigent.
Perfil de la nova directora
Nascuda a València en 1984, María Albiñana és llicenciada en Dansa Clàssica pel Conservatori Superior de Dansa de València i en Art Dramàtic per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València. És membre de la Unió d’Actors i Actrius i de l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya.
Compta amb una sòlida trajectòria com a actriu en cine, teatre i televisió, a més d’una destacada carrera com a creadora i directora. El seu treball en sèries digitals li va valdre diversos reconeixements internacionals, com el premi a millor actriu de comèdia en LA Webfest i nominacions en festivals com Roma Web Awards i New Jersey Webfest.
Des de fa anys està estretament vinculada a Cinema Jove, a on cofunda i dirigix la secció de sèries digitals, una àrea clau en la modernització del festival. En 2020 va crear, al costat del director australià Luke Eve, la sèrie Cancelled, rodada durant el confinament i amb més de tres milions de visualitzacions. La seua continuació, ReCancelled, va superar els sis milions i va ser nominada en els Premis Berlanga.
En 2023 va produir i va protagonitzar el llargmetratge UnCancelled, pendent d’estrena.
Quatre mesos per a la 41a edició
Amb la 41a edició del festival prevista per al mes de juny, el nou equip directiu tindrà al davant el repte d’ultimar una programació que ha avançat en paral·lel gràcies a diversos contractes menors ja formalitzats per l’IVC.
Entre estos figuren la incorporació de Beatriz Hernández, directora artística del Skyline Festival de Benidorm, per a la coordinació estratègica de l’àrea de continguts; Carolina Ortiz-Villajos Arocha per al suport a la secció de sèries i la continuïtat d’Ada Díez com a directora d’art del festival.
