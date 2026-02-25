Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercadona destina més de mil milions a millorar el poder adquisitiu de la seua plantilla

Entre les mesures s’inclouen 780 milions en variables a càrrec dels beneficis i compensar l’increment de l’IPC

Treballadors de Mercadona

Treballadors de Mercadona / Levante-EMV

Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

Mercadona ha destinat més de 1.000 milions d’euros a millorar el poder adquisitiu de la seua plantilla mitjançant diferents iniciatives, com el repartiment d’una variable, prima per objectius, que ha suposat compartir, en el dia de hui, amb més de 112.000 treballadors, 780 milions d’euros dels seus beneficis, segons ha informat la cadena valenciana en un comunicat.

Concretament, ha repartit dos primes entre aquelles persones amb menys de quatre anys en l’empresa, i tres mensualitats a aquelles que superen esta antiguitat, que representen el 70 % de la plantilla, i que han rebut hui 7.250 euros nets, corresponent als 5.400 euros en concepte de variable més la seua nòmina mensual. També s’ha realitzat una pujada salarial per a compensar l’increment de l’IPC d’un 2,9 % a Espanya i del 2,2 % a Portugal, que implica 125 milions d’euros a l’any.

Reparto

Repartiment / Levante-EMV

A més, el mes de desembre passat es va millorar la jornada laboral amb l’ampliació del període de vacacions una setmana més, de 30 a 37 dies. Esta mesura, en vigor des del present exercici tant a Espanya com a Portugal, suposa una gran millora en la jornada dels treballadors i té un cost anual de 100 milions d’euros.

Iniciatives

Totes estes iniciatives, que “representen un esforç conjunt de més de 1.000 milions d’euros per a la companyia, confirmen que el seu model de gestió, el model de qualitat total, invertix i aposta per la satisfacció del treballador, conscient que ells són els principals responsables de l’èxit de la companyia i el principal actiu per als ‘caps’ (com internament la companyia anomena els clients)”, segons el comunicat. De fet, “el seu compromís ha permés que la companyia incremente en 2025 la seua productivitat i la seua gestió, amb les seues millors dades històriques en rendibilitat i quota de mercat, dades que confirmen que com més s’invertix en les persones, major és el retorn obtingut”.

Trabajadores de Mercadona 02

Treballadors de Mercadona 02 / Levante-EMV

Balanç de 2024

Estos anuncis es produïxen a escasses dos setmanes que la cadena de distribució valenciana presente els resultats de 2025. L’exercici precedent també va ser molt positiu per a l’empresa. La cadena de supermercats presidida per Juan Roig va aconseguir en 2024 una xifra de negoci de 38.800 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 9 % respecte a 2023. Els beneficis de la firma van ascendir a 1.384 milions nets, és a dir, un augment del 37 % en comparació amb l’any precedent. D’esta facturació consolidada, 37.057 milions corresponen al negoci a Espanya, i els 1.778 restants, al de Portugal, a on comptava amb 60 botigues del total de 1.674 que conformaven la xarxa de supermercats de la companyia a tancament de 2024.

