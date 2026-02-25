Morella Negra presenta una programació intensa com l’aroma de la trufa
Les taules literàries es combinen amb la degustació de tapes de trufa, visites a La dansa de la mort i la Fira del Llibre
Morella Negra Com la Trufa es desplegarà entre el 27 de febrer i el 2 de març. Enguany, Morella Negra tornarà a ser més que un festival gastroliterari, ja que a la llibreria del certamen s’uniran diverses editorials per a convertir-se en una fira de la novel·la negra. Enguany reforça el seu caràcter “nacional” al convocar escriptors de València, Catalunya, Pamplona, Cantàbria, Astúries, Galícia, Castella i Lleó, Madrid o Gran Canària.
El festival seguirà el format d’anys anteriors amb la literatura com a protagonista, però sense oblidar la part gastronòmica, amb delicioses tapes de trufa al finalitzar les taules literàries. En eixe espai, el públic tindrà accés als autors, amb els quals podrà compartir les seues impressions o simplement aconseguir la firma per al seu llibre.
En la programació també s’inclou una visita guiada al castell de Morella, centrada en els episodis més negres d’esta fortalesa, així com a la pintura medieval La dansa de la mort, que conserva la sala capitular del convent de Sant Francesc.
Comença este divendres
L’actualitat i els autors de proximitat marcaran l’inici del festival. El divendres 27, després de la inauguració, els periodistes amb arrels a Morella i la comarca seran els convidats a conversar en la taula “Informadors km 0”. Hi participaran Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV; Joan Milián, presentador habitual d’À Punt, i Bárbara Villuendas, que dirigix el pòdcast de tecnologia Cuidado con las macros ocultas i que ensenya en l’UJI. Estaran moderats per Miguel Agost, redactor en cap d’El Periódico Mediterráneo. Sovint, la realitat supera la ficció i, encara que el periodisme d’investigació està condicionat per la falta de recursos econòmics i la immediatesa amb la qual es devoren les informacions, la veritat és que no falten successos que cobrir o històries que acabar.
El dissabte 28 de febrer, el festival Morella Negra oferix el seu escenari als autors de proximitat perquè puguen presentar els seus últims treballs. Entre ells hi ha l’autor de Vilafranca Valentín Miravet i l’escriptora de Càlig Ana María Borrás, acompanyats del català Carlos Martín. A continuació s’entregarà el reconeixement Nigrum Tuber a Santiago Álvarez, subdirector de continguts de VLCnegra i col·laborador de Morella Negra. Seguidament, els finalistes al Premi Tuber Melanosporum compartiran taula amb Izaskun Pérez de Cárcamo. Els autors que opten al premi literari de Morella Negra són: José María Mayorga, amb Carapús; María Boado, amb Cruce de damas; Ana Rojas i Pablo Escribano, amb Hija de la ira; Núria Barcardit, amb Les orquídies del mal, i Emilio Díez, amb Soma.
La vesprada de dissabte es reserva per a llibres de ficció que tracten fets o les seues conseqüències en el període de la Guerra Civil espanyola i la dura postguerra. Els escriptors convidats són Luís García, que presentarà El último caso de Unamuno; Leticia Sierra, amb Lo que oculta la tierra, i David Casal, Premi Tuber Melanosporum 2022, que presenta Donde mueren los gigantes. Eixa jornada es tancarà amb la taula conduïda pel periodista i escriptor Alberto Valle sobre “La pulsió de la mort”, en la qual participaran els escriptors Toni Hill i Carlos Bassas.
El diumenge 1 de març, el teló del teatre municipal de Morella s’obrirà amb la taula literària “Des de la tenebrosa mar”, amb els escriptors Eduardo Fernán-López i Sergio Mira Jordán, i es tancarà amb “Llargues sagues, més enllà de la trilogia”, amb la participació de Rosa Ribas, Teresa Cardona i Santiago Álvarez. Precisament l’agitador cultural i director de continguts de VLCnegra, Santiago Álvarez, rebrà enguany el Nigrum Tuber, reconeixement que Morella Negra atorga a aquells que ajuden a fer possible este xicotet gran festival.
Morella Negra com la Trufa tancarà està edició del festival en el Centre Penitenciari Castelló II d’Albocàsser el dilluns 2 de març. La sala d’actes del festival albergarà la taula literària-col·loqui amb Alicia Giménez Bartlett, referent femení de la novel·la negra, en què reflexionarà sobre la seua carrera literària centrada en la inspectora Petra Delicado i atendrà preguntes dels interns que, per a esta ocasió, han gaudit de la lectura de Días de perros, segona novel·la de la saga de la inspectora. Al finalitzar la taula-col·loqui es coneixerà el guanyador del II Concurs de Relats “La libertad de las letras”. El guardó premia el millor relat escrit pels interns del centre, que en esta ocasió havia de contindre la frase “Fue casi sin querer”.
La programació completa es pot consultar en el portal del festival morellanegra.com
Suscríbete para seguir leyendo
- Adeu als autors balears i catalans en l’assignatura de Valencià en Batxillerat: Educació confirma el veto
- Les xarangues van provocar un problema d’orde públic en la primera mascletà
- La Falla Ferroviària de Xàtiva aposta per un llibret solidari de 500 pàgines amb realitat augmentada
- Quants estalvis són necessaris per a comprar un pis a València?
- Empadronaments fraudulents en la teua casa sense que ho sàpies
- Mazón s’absenta de la primera sessió de control de Llorca
- El Teatre Principal de València acull ‘Matres’, obra que explora la infància i la maternitat amb humor i sensibilitat
- Estabilitzat l’incendi amb diversos focus entre Beniatjar i la Pobla del Duc