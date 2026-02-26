Alcàsser i Silla estaran unides per una nova via ciclopedestre de 265 metres
La nova connexió, impulsada per la Generalitat, travessarà infraestructures com la línia de l’AVE i l’autovia V-31 per a oferir accés a servicis i polígons industrials
La Generalitat Valenciana, per mitjà de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, ha tret a licitació les obres del nou itinerari de permeabilització i connexió ciclopedestre entre Alcàsser i Silla, una actuació que, segons la Conselleria, té l’“objectiu de millorar la mobilitat entre els municipis i posar fi a l’aïllament que provoquen diferents infraestructures com ara carreteres i vies de tren”.
El projecte, impulsat per la Direcció General d’Infraestructures de Transport Terrestre, compta amb un pressupost de 5.683.711,73 euros i un termini d’execució de 16 mesos des de l’adjudicació dels treballs. La intervenció millorarà la comunicació no motoritzada entre els municipis de l’entorn i reforçarà la connexió amb les seues àrees industrials i amb València.
En definitiva, l’actuació té com a objectiu desenrotllar una connexió ciclopedestre segura i sostenible entre les poblacions de Picassent, Alcàsser i Silla, per tal de donar resposta als problemes de comunicació existents i superar l’“efecte barrera” que generen les principals infraestructures viàries i ferroviàries de l’entorn, com l’autovia A-7, la línia de l’Alta Velocitat Espanyola, l’autovia V-31 i la xarxa de Rodalies.
Plataforma de 3,4 quilòmetres
El projecte preveu la construcció d’una plataforma ciclopedestre de 3,4 quilòmetres de longitud, encaixada principalment en el viari urbà, que permetrà permeabilitzar tant la línia de l’AVE com la V-31. Amb això, els veïns disposaran d’un accés més directe a servicis de transport, sanitaris i educatius, a més dels polígons industrials de la zona.
L’itinerari arrancarà al costat de la doble passarel·la existent sobre el barranc de Picassent, en terme d’Alcàsser, i finalitzarà en el polígon industrial L’Aliaga, a Silla, a on enllaçarà amb el carril bici de l’avinguda Espioca, actualment en construcció. Al seu pas per Alcàsser, el traçat vorejarà el nucli urbà pel sud.
En els trams urbans amb vorera es redistribuirà la secció de calçada i aparcament per a habilitar el carril bici, mentres que en les zones no urbanitzades s’executaran tant el carril ciclista com l’andana per als vianants.
El carril bici comptarà amb un ample lliure de 2,50 metres i se situarà al mateix nivell que la calçada, separat mitjançant una vorada discontínua. En el polígon L’Aliaga, a on el trànsit pesat és més intens, es projecta a nivell de vorera per a oferir més protecció als ciclistes.
Passarel·la de 265 metres
Un dels elements singulars del projecte serà la passarel·la sobre les vies del ferrocarril i la V-31, que tindrà 265 metres de longitud en el seu tram central. Estarà formada per deu obertures d’entre 20 i 38 metres i disposarà d’un ample lliure de 3,50 metres, complint la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.
En els dos extrems s’habilitaran rampes d’accés —una en el costat d’Alcàsser i una altra en el de Silla— i, a més, en el terme d’Alcàsser es construirà una escala per a facilitar la connexió amb el polígon industrial L’Alter. El projecte inclou també la il·luminació de tot el recorregut i el seu enllaç amb la ruta ciclista CR-34, paral·lela a la línia d’alta velocitat i connectada amb l’itinerari per a vianants i ciclistes Torrent-Picanya-València.
Esta actuació s’emmarca en l’aposta de la Generalitat per fomentar els diferents tipus de mobilitat i que, entre altres, preveu la definició d’una xarxa estructurada d’itineraris per a fomentar els modes de transport no motoritzats, identificar colls de botella i prioritzar actuacions que eliminen barreres físiques entre municipis.
