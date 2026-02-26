Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benifairó de les Valls es referma com a refugi de la llengua materna

El municipi fa un balanç satisfactori d’una nova edició d’esta fira

Un moment de la Fira de la Llengua de Benifairó de les Valls

Un moment de la Fira de la Llengua de Benifairó de les Valls / Ajuntament de Benifairó de les Valls

Anna Biosca

Benifairó de les Valls

La plaça de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls va ser l’escenari de la III Fira de la Llengua Materna, una iniciativa de la Regidoria de Política Lingüística que ja està completament consolidada en el panorama festiu i cultural de les Valls. “Podem dir amb orgull que el nostre poble ha tornat a demostrar que vol, cuida i celebra la llengua dels valencians i les valencianes, que és el millor patrimoni que tenim”, segons explica el delegat de l’àrea, Lluís Lairón.

Un momento de la fira.

Un moment de la fira / Ajuntament de Benifairó de les Valls

Els actes centrals van omplir “de gom a gom” este espai públic, amb veïns de totes les edats tant de Benifairó com d’altres municipis, que no van voler perdre’s les activitats. “En línies generals —afig l’edil—, estem molt satisfets amb l’acolliment d’esta tercera edició, tant per l’elevada participació organitzativa com per la quantitat de gent que ens va visitar”.

Activitats

L’acció va començar a les 10:30 hores amb l’obertura dels expositors de la llibreria Sant Roc, Edicions del Bullent i la iniciativa Correllengua. Poc després va ser el torn dels tallers a càrrec de CEVCAM Escola Valenciana, Acció Ecologista Agró, l’Associació Arbres Vall de Segó i l’Associació de Famílies de l’Alumnat del Col·legi l’Ermita de Benifairó. Un altre punt àlgid de la jornada va ser el contacontes “Llegendes valencianes”, a càrrec d’Alboroto Cultural.

El moment més especial va ser el concert acústic de la cantant valenciana Abril, que, amb la seua “dolça veu, proximitat i estima, va fer vibrar, cantar i emocionar els veïns i les veïnes que omplien la plaça de l’Ajuntament”, explica Lairón.

Satisfacció

Autoridades e impulsores de la Fira de la Llengua Materna.

Autoritats i impulsors de la Fira de la Llengua Materna / Ajuntament de Benifairó de les Valls

Els responsables dels tallers, les llibreries i l’artista mateixa van coincidir en la seua satisfacció per la resposta de la gent a esta fira convertida en “un espai de trobada, convivència i identitat compartida”, segons el regidor de Política Lingüística.

TEMAS

