Fòrum Més que Empreses
“El Camp de Túria és una comarca que creix en habitants i en empreses”
L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, va donar el seu punt de vista sobre la comarca i la situació després de la dana en matèria de reconstrucció
El Fòrum Més que Empreses Camp de Túria, organitzat per Levante-EMV, va comptar amb una obertura institucional liderada per Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, seu de la trobada. Presentat per Bea Carrascosa, cap de producció de Levante TV.
Després de donar les gràcies a Levante-EMV, a Veolia i a CEV, Raga va destacar la importància del fòrum com un espai de “reflexions en una comunitat dinàmica, emprenedora, com és la Comunitat Valenciana, i, dins d’esta comunitat, en una comarca com és el Camp de Túria, una comarca que creix molt en habitants i molt en empreses”. L’alcalde va recalcar que “és una de les comarques que més creix”.
A més, va fer una menció a l’alcaldessa de Loriguilla, Montserrat Cervera, que va participar en la primera taula redona, i a l’alcalde de Cheste, José Morell, localitat pròxima a Riba-roja.
Va prosseguir afirmant que, per a Riba-roja, el més important, en este punt, és que està oberta als empresaris, amb el programa Ribactiva, a on es treballa “braç a braç” amb les empreses.
De cara al futur
“Hi ha activitats que no podem fer d’una altra manera, sinó sempre al costat de tots i prenent nota de les qüestions que es fan”. Va afegir que “hi ha molts reptes que superar”, però que “de segur que ho farem, i millor que abans; amb més resiliència, amb tecnologia aplicada per les ciències i sent un referent en la reconstrucció que tanta falta ens fa per a esta província, que és la més afectada, la província de València; sabem que de dana n’hi ha hagut a tot Espanya, però n’hem tingut una molt greu en la nostra província, especialment a l’Horta Sud, la Foia de Bunyol, la Ribera i la Plana d’Utiel-Requena”.
Des del principi, la intenció que va marcar l’alcalde va ser mostrar les seues ganes de “sumar esforços” i coordinar totes les administracions per a “eixir més forts”.
La intervenció de Robert Raga va suposar un inici de fòrum esperançador per a la comarca i el seu teixit empresarial.
