El Col·legi d’Enginyers Industrials proposa solucions davant del repte de la digitalització
L’Oficina Accelera Pime del COEICV impulsa la transformació de les pimes valencianes amb formació aplicada, assessorament personalitzat i una convocatòria que supera els 3.000 inscrits
En tot just tres convocatòries, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana ha aconseguit quelcom que va més enllà de la mera organització de jornades tècniques: ha construït un espai de referència per a la transformació empresarial a la Comunitat. Els tres summit celebrats fins a la data han superat els 1.000 inscrits cada un, una xifra que reflectix un acolliment excepcional entre pimes, professionals, directius i emprenedors. Este suport massiu no només demostra l’interés creixent per la digitalització, sinó que consolida l’OAP com un agent estratègic dins de l’ecosistema empresarial valencià, capaç de connectar coneixement, experiència pràctica i acompanyament real.
L’èxit de convocatòria no s’explica únicament pel context o per l’atractiu dels ponents. Se sosté en un enfocament definit: oferir solucions concretes a problemes reals. Des del primer summit, la proposta ha sigut clara: no parlar de digitalització com a tendència abstracta, sinó com a ferramenta directa de millora competitiva. Automatització de processos, centralització de dades, planificació financera, estructuració jurídica, escalabilitat, experiència d’usuari o adaptació al nou posicionament en entorns d’intel·ligència artificial no s’han tractat com a conceptes teòrics, sinó com a instruments aplicables des de l’endemà en qualsevol organització.
Este plantejament ha permés que cada trobada funcione com una peça dins d’una evolució coherent del projecte. El primer summit va abordar la transformació des de dins de l’empresa. Verónica Larrieux, CEO i fundadora d’Armoniats, va posar el focus en un dels grans problemes de les pimes: la mala execució. Va identificar colls de botella interns, errors humans constants i desorde en la informació, i va defendre la necessitat de redissenyar processos, automatitzar tasques repetitives i crear sistemes que aporten visibilitat en temps real. La digitalització, va explicar, no és afegir ferramentes, sinó simplificar i estructurar l’organització per a guanyar eficiència i focus estratègic.
Héctor Badal, emprenedor, inversor i fundador de Melodía, va ampliar la reflexió amb una visió estratègica: les empreses no poden limitar-se a adoptar la intel·ligència artificial, han de liderar-la si volen sobreviure en la dècada vinent. Va subratllar que l’objectiu empresarial és generar riquesa, però també propòsit, i que el canvi ja no és opcional en un mercat globalitzat. José Luis Galdón, professor investigador de la Universitat Politècnica de València, va aportar una perspectiva clau: tota inversió en digitalització ha de traduir-se en retorn; sense rendibilitat, no hi ha transformació sostenible. Miguel Ángel Cintas, CEO d’ATRIBUS Social Listening, va completar l’anàlisi amb una mirada internacional i va insistir que competir en mercats globals exigix entendre el consumidor, adaptar el producte i utilitzar la tecnologia com a palanca real d’expansió.
Valor de l’ecosistema
El segon summit va traslladar el focus cap a la planificació estratègica del creixement. Flo Erize, startup manager en Startup Valencia, va advertir de la confusió entre idea i negoci i va defendre dissenyar l’escalabilitat des de l’inici. Camila Hurtado, lead project manager en Innsomnia, va oferir una metodologia operativa —parar, pensar, comunicar, registrar i revisar— per a evitar el creixement desordenat i dotar d’estructura els equips. Diego Tomás, soci director de Genion, va reivindicar el valor de l’ecosistema i els espais col·laboratius com a generadors d’oportunitats i connexions estratègiques.
“Un dels errors més freqüents de l’emprenedoria actual és confondre idea amb negoci”
En l’àmbit jurídic, Guillermo Urbez, advocat especialitzat en start-ups en Aktion Legal, va subratllar la importància de protegir el patrimoni personal, definir correctament la forma societària i anticipar possibles conflictes entre socis. Vicente Ruiz, CEO i fundador de TBig Finance, va recordar que la falta de liquiditat és una de les principals causes de fracàs empresarial i va defendre que el millor finançament és el que prové dels clients. Elena Moreno, enginyera industrial i cofundadora de Mekreo, va aportar una perspectiva industrial i mediambiental al destacar que la innovació, la resiliència i la capacitat d’adaptació són imprescindibles davant de reptes globals com la sostenibilitat i la transformació de materials.
El tercer summit va completar l’evolució centrant-se en la relació amb el mercat i l’usuari final. Nuria Lloret, senior advisor en transformació digital, va explicar que ja no n’hi ha prou amb tindre presència en línia: l’experiència ha de ser personalitzada, anticipativa i èticament dissenyada. La intel·ligència artificial permet predir comportaments, però exigix responsabilitat en l’ús de dades i en el disseny de sistemes inclusius. Domingo Gutiérrez, director de Negoci Omnicanal i Màrqueting Estratègic d’Emuca Group, va diferenciar client i usuari i va defendre facilitar al màxim l’experiència en un entorn omnicanal en què el consumidor exigix preu competitiu, bones ressenyes i logística eficient. Silvia Rueda, professora del Doctorat d’Informàtica en l’ETSE-UV, va alertar sobre els biaixos en els algoritmes i la necessitat d’incorporar diversitat en el disseny tecnològic. David Roldán, chief AI officer, va insistir a promoure una IA responsable i regulada, mentres que Miriam Ballester, consultora SEO especialitzada en IA, va explicar la transició del SEO al GEO, a on ja no es tracta només d’aparéixer en cercadors, sinó d’influir en la resposta final que rep l’usuari.
Tot este recorregut no es limita a les jornades. El projecte ha consolidat un model integral que inclou assessories individuals personalitzades, punts d’accés de StartInhub i assessories d’emprenedoria que acompanyen des de la fase inicial fins a la consolidació i l’escalada del negoci. Esta estructura convertix la iniciativa en un procés sostingut d’impuls a la digitalització real i estratègica.
El que mostren estos mesos d’activitat és una evolució clara del teixit empresarial valencià: optimitzar l’organització interna, planificar el creixement amb rigor i redefinir la relació amb l’usuari en un entorn tecnològic canviant. La combinació d’alta participació, contingut pràctic i acompanyament situa l’Oficina Accelera Pime com un motor actiu de transformació i competitivitat per a les pimes de la Comunitat Valenciana.
Les Oficines Accelera Pime posades en marxa a tot Espanya per Red.es, entitat pública adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública mitjançant la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, compten, en la seua convocatòria 2025, amb un import d’ajuda concedida de més de 29 milions d’euros per a impulsar la digitalització de pimes, autònoms i emprenedors. L’import de l’ajuda màxima és del 80 % del pressupost subvencionable i és finançada per la Unió Europea, Fons Europeus de Desenrotllament Regional (FEDER) del període 21-27.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adeu als autors balears i catalans en l’assignatura de Valencià en Batxillerat: Educació confirma el veto
- Les xarangues van provocar un problema d’orde públic en la primera mascletà
- A la venda un altre palauet històric de més de 1.000 metres quadrats en el barri antic de Xàtiva
- La Falla Ferroviària de Xàtiva aposta per un llibret solidari de 500 pàgines amb realitat augmentada
- Quants estalvis són necessaris per a comprar un pis a València?
- El canvi de model ja es traduïx en estalvi a Estivella
- El Teatre Principal de València acull ‘Matres’, obra que explora la infància i la maternitat amb humor i sensibilitat
- Estabilitzat l’incendi amb diversos focus entre Beniatjar i la Pobla del Duc