Prostitució i droga
Els 60 metres del carrer Viana que acumulen quasi 600 actuacions policials en només un any
La prostitució i els tripijocs de droga obliguen a doblar el nombre d’intervencions policials en el carrer Viana de València - Els números 7, 9 i 11 d’esta via són els “punts calents” de l’activitat delictiva, especialment entre les 21:00 i les 22:00 hores
Té nom de príncep des de fa més de 150 anys, una longitud total de 110 metres i des de fa uns mesos no deixa d’aparéixer en les notícies. És el carrer Viana de València i, encara que últimament els mitjans de comunicació li estem fent molt cas, la veritat és que els veïns de la zona no tenen tranquil·litat des de fa molts anys.
Encastat en ple barri xinés de València, eixe a on pocs s’atrevien a creuar de dia i a on de nit tots els gats són negres, el carrer Viana s’ha vist arraconat per turistes i noves construccions que han apaivagat la resta del barri i l’han convertida en una de les poques vies del centre històric amb una activitat il·legal establida en llocs fixos i localitzats. La peculiaritat de l’assumpte és que els “punts calents” de Viana es concentren en tot just 60 metres, els que discorren des del seu inici en l’encreuament amb el carrer Balmes fins a la intersecció amb Torn de l’Hospital.
Endinsar-se en eixa escassa desena de metres és tot una experiència, fins i tot a una hora tan innocent com és la una del migdia. Quan u posa el peu a Viana té la sensació que alguna cosa no va bé, que alguna cosa està ocorrent en l’interior d’eixos edificis destarotats, vells i els patis dels quals no estan tancats malgrat que no hi ha tràfec de personal en eixe mateix moment. Potser perquè estan sent vigilats per les xiques que s’agrupen a les cantonades del carrer, pels hòmens que pul·lulen per la zona sense una destinació clara o tal vegada per la dona major que està asseguda en una cadira al carrer, com si “prenguera la fresca”, activitat a la qual no convida en absolut este carrer.
Quasi 600 intervencions de la Policia Local en un any
La veritat és que més enllà de les impressions de qui hi passeja, hi ha dades i testimoniatges que confirmen el fet que els veïns de Velluters tenen un problema, i gros, amb Viana. El repunt de la prostitució i dels tripijocs de drogues ha provocat que en tot just dos anys les intervencions de la Policia Local de València s’hagen doblat en esta via, al passat de 278 en 2023 fins a les 587 en 2025.
Però és que sembla que la tendència seguirà en esta línia. Segons la resposta de l’Ajuntament de València a una pregunta de Compromís, en el primer mes i mig d’enguany ja s’han produït 117 actuacions de la Policia Local en matèria de seguretat ciutadana en la zona, la mitat relacionades amb conductes sospitoses (56), però també n’hi ha per amenaces i coaccions (9), ocupació (4), tinença i/o consum de droga (8), tinença d’armes o instruments perillosos (2) o robatoris amb força (4). Tot això en tot just mes i mig.
Els números 7, 9 i 11 de Viana
Els veïns estan desbordats amb esta situació i creuen que arribar a este extrem ha sigut la conseqüència d’una “deixadesa total” que fa anys que arrosseguen, i estan al límit. Perquè a ells no els basta amb la major presència policial que al·lega el consistori, sinó que reclamen “una actuació integral” davant dels delictes que es cometen en la zona, ja que, tal com asseguren des d’Amics de Velluters, “el barri s’ha convertit en una espècie de gueto a on qualsevol actuació aïllada resulta irrellevant”.
Intervencions en matèria de neteja, mobilitat, que s’actue en els solars de la zona… Són les altres accions que demanen els residents del centre històric, que insistixen que “la situació de hui no és un fet aïllat o un repunt no avisat”.
De fet n’hi ha prou amb donar una ullada en la zona per a intuir a on porta instal·lada des de fa molt de temps l’activitat delictiva i els residents ho confirmen: els “punts i les hores calentes” són els números 7, 9 i 11 de Viana i les hores d’activitat més intensa de 21:00 a 22:00 h, “quan les patrulles de dia se’n van”, expliquen a Levante-EMV. La droga, que és present en qualsevol moment, es convertix en la reina quan arriba la nit.
Desfasada es queda aquella declaració de l’exregidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, que l’any 2022 assegurava que “podem dir que València no té barri xinés”, després del tancament de l’últim local de prostitució que quedava obert en la zona, el Liberty, en el carrer Viana, 7. Fa quatre anys, fonts de la Primera Unitat de Districte de la Policia Local de València asseguraven que l’any 2005, quan es va prendre la decisió de posar fi a este focus de degradació i tràfic de drogues a escassos metres del centre històric i focus de conflicte amb els veïns, hi havia 12 locals oberts en Velluters. Hui, oficialment oberts, no n’hi ha cap, perquè el Liberty va haver de cessar la seua activitat catalogada com a restaurant sense ambientació musical per “molèsties de sorolls, d’índole sanitari i de seguretat”, i en l’actualitat l’immoble està a la venda.
El Niágara, l’activitat del qual, segons figura en internet, era de motel i que està situat en un altre dels baixos del número 7, té la porta tapiada, i el bar Tay-Tay, situat en el baix del número 12, tampoc mostra signes evidents d’activitat; de fet, la deixadesa i l’abandó són inqüestionables.
El que ocorre és que, tal com denuncien els veïns, la prostitució ha pujat a la planta de dalt i s’exercix en pisos amb “llits calents” i que és habitual veure cues de puters a les portes dels edificis esperant el seu torn per a pujar i abusar de dones víctimes del tràfic de blanques a tot just 150 metres de la plaça de l’Ajuntament o el Mercat Central.
