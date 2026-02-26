La figura clau del flamenc contemporani actua en la Fundació Bancaixa de València
El cantant de flamenc Niño de Elche i el músic, compositor i productor Raül Refree oferiran en la Fundació Bancaixa un concert el dia 6 de març
El Niño de Elche és una figura clau en el flamenc contemporani. Un artista singular que ara, al costat del músic, compositor i productor Raül Refree, viatja cap als límits del pop des de l’electrònica experimental, per a crear una experiència que expandix els límits de la cançó i apel·la a una idea transcendental de l’existència. Junts, actuaran en la Fundació Bancaixa el divendres, dia 6 de març, per a tancar el cicle “Concerts a la Fundació”.
L’espectacle pretén traslladar la música tradicional a l’actualitat i explorar les dicotomies entre la vida i la mort, el dolor i l’alegria, i el soroll i el silenci. La revista Rockdelux definix el seu treball com “un nou càntic espiritual en el qual s’entrecreuen capes d’ambient, orgues d’església i subgreus”.
El Niño de Elche ha sigut col·laborador de C. Tangana, Los Planetas i Israel Galván, entre altres. És autor de discos com Sí, a Miguel Hernández (2013), Voces del extremo (millor disc de l’any 2015 per a la premsa espanyola) o Colombiana (2019). En 2021 va editar La exclusión, projecte artístic escènic creat a partir del llibre Pensar y no caer, de l’escriptor i filòsof Ramón Andrés (Premi Nacional d’Assaig). El seu desseté àlbum, Cante a lo gitano, va tancar, l’octubre de 2024, la trilogia que conformen Memorial de cante en mis bodas de plata con el flamenco (2021), amb aparicions estel·lars de Rosalía, Yerai Cortés, Angélica Liddell o Rocío Molina. Ha publicat, a més, diversos llibres de poemes i converses sobre art, i les seues incursions cinematogràfiques han rebut nombrosos premis. En 2019 va dirigir el Festival Flamenco Madrid i en el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia s’exhibix una peça sonora seua realitzada a partir de l’obra de Val del Omar titulada Auto Sacramental Invisible. En paral·lel, Niño de Elche dirigix i presenta el programa de ràdio eXtrañas heterodoXias (Radio 3).
Capacitat per a innovar
Raül Refree (Barcelona, 1976) és compositor, músic i productor. Després d’iniciar-se en l’escena independent amb bandes com Corn Flakes, Elena i Sitcom, va desenrotllar una sòlida carrera en solitari amb àlbums com Els invertebrats, La otra mitad i El espacio entre. Reconegut com una de les figures més innovadores del panorama musical, ha treballat amb artistes com Rosalía, Guitarricadelafuente, C. Tangana, Niño de Elche, Rodrigo Cuevas, Kiko Veneno, Amaia, Sílvia Pérez Cruz, La M.O.D.A., Gianna Nannini, Lina i Lee Ranaldo, entre altres, així com amb directors de cine com Los Javis i Isaki Lacuesta. Els seus projectes combinen flamenc, música electrònica, cantautor i música contemporània. La seua obra, tant pròpia com produïda, destaca per la seua sensibilitat artística i la seua capacitat per a innovar. Al llarg dels seus vint anys de carrera, ha rebut nombrosos premis, entre els quals hi ha el Ciutat de Barcelona, el Gaudí, el Grammy Llatí o el de l’Acadèmia Espanyola de la Música.
Últim concert
Des del mes d’octubre passat, han passat pel cicle la pianista Marta Espinós; la cantant i compositora madrilenya Miryam Latrece, que va presentar per primera vegada a València el seu espectacle Altagracia, acompanyada de les guitarres i les veus de Luis Regidor i Lisandro Mansilla; el pianista i compositor Moisés Sánchez, amb una actuació de jazz al costat del contrabaixista Toño Miguel, el bateria Borja Barrueta, el saxofonista tenor Javier Vercher i la vocalista Cristina Mora; la cantaora Mayte Martín, que va interpretar el flamenc més pur al costat del guitarrista José Gálvez; PiCello Bros, amb un homenatge a Beethoven, Chopin i Molinelli; i Sandra Carrasco i David Arahal, cantaora i guitarrista que van oferir un homenatge al flamenc de Pepe Marchena.
