Innovació
Juan i Hortensia Roig invertixen en una plataforma de creadors de contingut de xarxes socials
Les dos emprenedores de la start-up van fundar Ola Creators mentres estudiaven en EDEM
Ola Creators, la plataforma especialitzada en contractació de perfils creatius per a xarxes socials (Content Creators, Social Media Managers i Community Managers) ha tancat una ronda de finançament de 100.000 euros. Hi han participat Angels, la societat d’inversió de Juan Roig, pertanyent a Marina d’Empreses, i Hortensia Roig, presidenta d’EDEM. L’operació permetrà a la companyia accelerar el creixement de la seua plataforma i consolidar el seu posicionament com el sistema de referència per a empreses que busquen comptar en el seu equip amb perfils creatius per a xarxes socials.
Amb 22 anys, les jóvens Claudia Silvestre (CEO) i Irene Canals (COO), han fundat Ola Creators, després de conéixer-se quan estudiaven Enginyeria i Gestió Empresarial en EDEM. En un context en el qual les xarxes socials tenen cada vegada més protagonisme, les empreses competixen per atraure talent creatiu. No obstant això, les plataformes tradicionals d’ocupació no permeten avaluar adequadament esta classe de perfils, ja que el valor real d’un creador es demostra en el seu contingut i en les seues habilitats creatives, no en un currículum. Ola Creators soluciona este problema integrant portafolis i ofertes en una única plataforma, fet que permet a les empreses avaluar candidats pels seus vídeos i reduir així el temps de selecció.
Algoritme de recomanació
A més de l’enfocament per portafolis, han desenrotllat un algoritme de recomanació que avalua els vídeos dels candidats amb IA i els ordena segons les seues habilitats creatives i idoneïtat per al lloc. I, més enllà de la tecnologia, han construït una comunitat de més de 2.000 creadors que ja estan registrats en la seua plataforma.
“Irene i Claudia reflectixen com s’impulsa el talent i l’emprenedoria des de Marina d’Empreses, es van formar en EDEM, van fundar la seua empresa en Lanzadera, i ara Angels els acompanya en el capital per a continuar creixent”, destaca el director general d’Angels, Pepe Peris.
Claudia Silvestre i Irene Canals, fundadores d’Ola Creators, asseguren: “Les marques necessiten creadors capaços de generar contingut autèntic i alineat amb la seua identitat. No obstant això, les plataformes de contractació actuals no permeten avaluar ni validar este talent, malgrat que hi ha molts creadors preparats per a aportar valor real”.
