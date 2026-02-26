Lucas Beltrán i Javi Guerra, en l’equació de Corberán per a l’atac del València CF contra Osasuna
L’entrenador del València CF, que tenia un centre del camp definit fa un mes, haurà de prendre decisions importants amb les candidatures presentades per Javi Guerra i Guido Rodríguez
El València CF té una “final” per la permanència este cap de setmana contra Osasuna. Les característiques del calendari, amb un tram final agònic i una doble oportunitat a Mestalla per a distanciar-se, conferixen al partit contra els rojillos una transcendència enorme de cara a l’últim terç del curs. Per al partit, Carlos Corberán haurà de prendre decisions importants en diferents demarcacions des de la defensa fins a la davantera, encara que és en la medul·lar a on se li acumulen les candidatures a l’onze.
El preparador de Cheste tenia clara, fa a penes un mes, la seua aposta per al centre del camp: Pepelu, Filip Ugrinic i Lucas Beltrán com a mitjapunta, però l’aparició en escena d’un aclimatat Guido Rodríguez i d’un Javi Guerra que dona símptomes de recuperació amplien el debat per a rebre els navarresos.
Guido fa perillar el ‘6’ de Pepelu
En principi, un lloc se’l jugaran Guido i Pepelu. El segon ha sigut fix quasi tota la temporada —menys en el tram inicial— i els millors moments del València CF han coincidit amb el seu millor estat de forma, però l’arribada de l’argentí el pot relegar a un segon pla en la disputa pel ‘6’ pel bagatge i l’experiència que atresora el campió mundial amb l’albiceleste.
Ugrinic guanya punts per a conservar el ‘8’
En el ‘8’, en principi, Ugrinic partix amb avantatge. El suís ha sigut d’allò més destacat des que va deixar arrere els seus problemes físics i potser és el perfil que millor conjumina treball defensiu i presència en l’elaboració. Contra el Vila-real no va brillar en la superació de línies, però va tornar a fer gala de la seua proactivitat demanant l’esfèric de manera constant per a donar vies d’eixida als defensors.
El ‘10’ de Beltrán i la candidatura de Javi Guerra
Com a vèrtex més creatiu, Beltrán ha sigut, este curs, dels pocs jugadors capaços de desembossar els metres finals per al València, fent d’enllaç amb el centre del camp. No va estar a la Ceràmica per problemes físics, però tot apunta al fet que tornarà a l’onze si diumenge està recuperat al cent per cent. A partir d’ací, emergix l’opció de donar-li continuïtat a Guerra com a mitjapunta i tractar de recuperar la seua millor versió d’una vegada per totes esta temporada.
L’escenari que arribe Beltrán al partit obriria possiblement el debat d’apostar pel de Gilet o Ugrinic en el ‘8’, la qual cosa obligaria el jugador del planter a interpretar un altre rol diferent en la sala de màquines, molt més pròxim a la base de la jugada que contra el Vila-real, partit en el qual les seues accions partien uns metres més avant. El debat està servit per a Carlos Corberán.
