La Marina vol tren: Benissa, primer poble que exigix el “nocturn” TRAMnochador o “Mussol”
Tots els grups exigixen a la Conselleria i a FGV que eixe ferrocarril que funciona entre Alacant i Altea les nits dels divendres i dissabtes d’estiu també arribe fins a Dénia
Coincidixen que és “una discriminació” i “un greuge comparatiu” que la Marina Alta haja quedat exclosa d’este servici que facilita la mobilitat dels jóvens i tranuitadors
Passatgers, al tren! El “Mussol de la Marina”, el tren nocturn, podria haver arrancat a Calp el “camí de ferro” (expressió que va utilitzar Azorín) que arriba fins a Dénia. Però bé està que la reivindicació comence a sotragar, a fer soroll. Benissa, la segona estació en direcció de sud a nord, ha sigut el primer poble que ha exigit per unanimitat que el “Mussol” o TRAMnochador (el nom d’ara) seguisca avant a l’arribar a l’estació de Garganes, a Altea, i travesse (i “travessar” és literal) el Mascarat i s’endinse en la molt sinuosa (i més de nit) Marina Alta.
El PSPV de la Marina Alta ha posat a rodar la reivindicació que el TRAMnochador arribe fins a Dénia. Va anunciar que presentaria mocions en els pobles amb estació, que són Calp, Benissa, Teulada, Gata, la Xara i Dénia. Benissa, a on governa el PP amb majoria absoluta, ja l’ha aprovada per unanimitat esta setmana. Les regidores socialistes (Marina Renner n’és la portaveu) van presentar una proposta que insistix en “la discriminació” i “el greuge comparatiu” que este tren nocturn es quede a Altea i no puge més al nord. El Ple exigix al Consell i a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que el TRAMnochador funcione les nits dels divendres i dissabtes de juliol i agost, la nit del 14 d’agost, vespra del gran dia festiu, i quan ocórreguen “esdeveniments de rellevància”. A la Marina Alta, són rellevants, per exemple, les Falles de Dénia.
Dénia aprovarà hui la moció
La Marina Alta, una comarca desconnectada del tren (el Gandia-Dénia no arriba mai), no vol perdre esta locomotora de l’abans anomenat “Mussol”, un nom més bonic i natural que el de TRAMnochador. Benissa ha donat via a una reivindicació que en estos pròxims dies (dies de ple) també s’aprovarà (el vot a favor del PP a Benissa dissipa els dubtes) en els altres pobles amb estació. Dénia, a on governen PSPV i Compromís, també donarà llum verda, en el ple d’esta vesprada, a esta exigència del tren nocturn.
