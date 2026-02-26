Morant activa el PSPV per a agitar Llorca amb la situació de Mazón: “No ho podem normalitzar”
La dirigent socialista assenyala als seus que hi ha “partida” a la Comunitat Valenciana i erigix la seua formació en l’“alternativa”
“Soc ací per un tema de molta gravetat”, va advertir Diana Morant. Es trobava en el pati del ficus de les Corts, passades les 13 hores, a on havia arribat després de la sessió de control al Govern en el Congrés. La idea del missatge va servir hores després per a reunir, a poc més d’un quilòmetre, en la seu de la formació, l’executiva del PSPV, a on va activar els seus a força d’agitar el PPCV pel flanc feble que suposa Carlos Mazón, la investigació judicial i el seu manteniment com a diputat en el parlament valencià.
Morant ja havia dit 24 hores abans, des de Madrid, que la petició de la jutgessa de la causa al TSJCV que investigue l’expresident “acosta les víctimes a la justícia” i reclamava al PP, tant a Juanfran Pérez Llorca com a Alberto Núñez Feijóo, “fer alguna cosa”. “Han de destituir Mazón, retirar-li l’acta de diputat i suspendre’l de militància”, va dir la dirigent socialista. Eixa reclamació la va agitar un dia després des de València i li va pujar el nivell: “O Llorca l’expulsa del partit o serà el seu encobridor”.
És l’exigència que reiterarà la formació i que es farà debat parlamentari. Els socialistes han presentat en les Corts una moció per a exigir-li a Mazón que entregue l’acta. És una moció que va en la mateixa línia que la que es va debatre la setmana passada en el ple presentada per Compromís, que el PSPV va secundar i que la majoria que tenen els populars i Vox va tombar. “Tornarem a convidar el senyor Mazón a anar-se’n”, va remarcar la dirigent socialista malgrat que la possibilitat que esta PNL tire avant és quasi nul·la.
Però si en alguna cosa va insistir Morant, tant en la declaració davant de la premsa com davant dels seus, segons fonts presents en la trobada, va ser a no considerar “normal” la situació de Mazón i tot el que l’envolta. En eixe sentit, va insistir que no es pot considerar “normal” que l’expresident “no aparega per les Corts perquè incomoda el senyor Pérez Llorca”, mentres en el PP el “continuen abraçant, protegint, augmentant-li el sou i posant-li xòfer i assessors”.
“Hi ha partida”
“No podem normalitzar este govern de continuïtat que encobrix a Mazón”, va remarcar la secretària general en l’executiva en una referència que beu també d’una de les expressions llançades per les associacions de víctimes el dia anterior en les Corts. De fet, el pas de les víctimes, esta setmana, pel parlament valencià va ser un altre dels punts que va assenyalar Morant en el seu discurs per a insistir en el “maltractament” que, en la seua opinió, li ha tornat a infligir el PP, al citar-les al costat d’organitzacions de tota mena. “Si Llorca no fa res, perpetuarà eixa falta de normalitat”, va remarcar la líder de la federació.
Tota esta gestió de la dana, a la qual se suma l’escàndol de les vivendes de protecció pública a Alacant, va fer que Morant traslladara a la direcció del partit que a la Comunitat Valenciana “hi ha partida”, que l’esquerra s’està rearmant i que el PSPV s’erigix, en este cas, “en l’alternativa”. “Ho estem demostrant”, va sentenciar la líder del PSPV.
