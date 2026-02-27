Càritas projecta refugis climàtics i millor atenció sanitària per a les persones sense llar a Gandia
L’entitat oferirà servicis d’infermeria i podologia als més vulnerables
Este 2026, Càritas s’ha marcat una sèrie de reptes, que s’afigen als que ja està desenrotllant durant els últims anys, per a millorar l’atenció de persones sense llar i, al mateix temps, reduir el nombre de residents que viuen en el carrer.
L’entitat alerta que “lamentablement hi ha persones que moren en el carrer per problemes de salut i les baixes temperatures. És terrible cada vegada que ens assabentem d’una mort, perquè són persones amb una història”. Per això, treballen al costat de l’Ajuntament de Gandia per a oferir un sostre en el qual refugiar-se durant estos episodis adversos, siga de calor, pluja o fred, cada vegada més freqüents pel canvi climàtic.
Com explica Maite Boscà, directora de Càritas Interparroquial Gandia, les dos entitats treballen en la posada en marxa de refugis climàtics en la ciutat. “Hem firmat un conveni amb l’Ajuntament per a donar una resposta davant de situacions d’emergència. Era necessari”, explica. Estos es posaran en funcionament durant les onades de calor, les baixes temperatures, els temporals o les alertes roges. Concretament, s’instal·laran dos contenidors habitables, en els quals podran pernoctar fins a sis persones en cada un. Durant el dia, Càritas atendrà estes persones en els seus espais habilitats, a on els oferiran menjar, beguda o roba.
A més, l’entitat ha ampliat l’atenció mèdica destinada a les persones sense llar. La directora assenyala que han habilitat un altre espai per a atendre les necessitats mèdiques d’estos. En les seues paraules, “estes persones tenen una sèrie de problemes de salut al viure en el carrer i, moltes vegades, no poden accedir als servicis mèdics per no disposar de SIP o han d’abandonar els tractaments”. Per això, un facultatiu atendrà les seues necessitats i, a més, rebran atenció psicològica i servicis de podologia. “Ens hem adonat que, al viure al carrer, no tenen els peus cuidats i és fonamental”, conclou Boscà.
