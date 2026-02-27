La Confederació Hidrogràfica del Xúquer triplica la capacitat de desaigüe del barranc de Poio a Chiva
Amb cinc actuacions simultànies i un termini de finalització previst per a juny de 2026, la CHX busca augmentar la seguretat de Chiva davant de futures avingudes, després dels estudis del Cedex
La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) avança en les obres d’emergència del barranc de Poio al seu pas pel nucli urbà de Chiva amb l’objectiu de triplicar la capacitat de desaigüe del llit i incrementar de manera significativa la seguretat del municipi davant de futures avingudes extraordinàries, com la del 29 d’octubre de 2024.
Les actuacions preveuen cinc actuacions que s’estan desenrotllant de manera simultània i que compten amb un pressupost pròxim als tres milions d’euros, i que permetran que el barranc passe de suportar entre 150 i 200 metres cúbics per segon a 600 m³/s. La previsió és que l’obra d’emergència finalitze el mes de juny d’este 2026.
Segons explica el director de l’obra d’emergència, Vicente Botella, els treballs s’han definit a partir dels models hidràulics elaborats pel Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques (Cedex) després d’analitzar el comportament de l’aigua durant l’episodi d’octubre. “La informació facilitada pel Cedex ha sigut molt valuosa, perquè ens ha permés conéixer com es va comportar l’aigua i executar actuacions sobre la base d’eixos models. Sempre amb l’objectiu d’augmentar la capacitat del llit i, sobretot, millorar la protecció del nucli urbà”, assenyala.
Tres intervencions a San Isidro
El sector de San Isidro concentra tres de les cinc actuacions previstes. La primera ha consistit en la demolició d’un ixent rocós conegut com el Molondroño, la presència del qual dificultava el flux normal de l’aigua en episodis de gran avinguda. La seua eliminació permet millorar la secció hidràulica i facilitar el trànsit del cabal.
En el mateix entorn s’executa una segona intervenció que aprofita la corba natural del llit per a configurar una “ràpida hidràulica” en un tram amb una caiguda superior a deu metres. L’objectiu és mantindre la velocitat de l’aigua i dirigir-la de manera ordenada fins al pont nou de Chiva.
La tercera actuació en este sector, pràcticament finalitzada, ha consistit en la construcció d’un mur d’escullera d’uns cinc metres d’altura per a protegir els edificis dels carrers confrontants. L’estructura està consolidada i rematada amb una coronació de formigó que garantix la seua estabilitat enfront de futures avingudes.
Escullera a Ramón y Cajal i reforç del pont nou
En la capçalera del llit, a l’altura del carrer Ramón y Cajal, els treballs s’han centrat a garantir l’estabilitat dels talussos i consolidar este tram especialment sensible. En este sentit s’ha executat un mur d’escullera de més de 250 metres de longitud i aproximadament cinc metres d’altura. L’estructura està consolidada sobre un sistema de puntals de 0,80 metres de diàmetre i huit metres de profunditat, la qual cosa aporta solidesa al conjunt i reforça la seguretat enfront de futures avingudes.
La quinta actuació, ja conclosa, ha sigut el reforç estructural del pont nou del carrer Antonio Machado, que va patir danys importants durant l’avinguda d’octubre. Els treballs han permés reparar armadures i formigó en piles i tauler, a més de rebaixar la cota de la solera més de mig metre per a millorar el drenatge.
Un projecte clau en el Pont Vell
De manera paral·lela a les actuacions ja en execució, la Confederació continua avançant en la definició d’un projecte específic per al tram final del barranc a l’altura de Chiva, amb l’objectiu d’augmentar la capacitat de desaigüe a l’eixida del municipi. En l’actualitat, esta capacitat està condicionada en bona part per la secció hidràulica del Pont Vell, que actua com a punt limitant del sistema.
Per bé que el disseny definitiu encara està en fase d’estudi, les actuacions previstes se centraran a generar un pendent continu en el llit immediatament aigües avall del pont nou de Chiva, que es prolongarà fins al tram final del barranc. En alguns punts, l’excavació del llit podria arribar a profunditats superiors a tres metres, amb la finalitat d’afavorir una evacuació més eficient dels cabals.
Tal com explica el director de l’obra d’emergència, intervindre en este punt resulta clau per a completar la millora global del llit: “És un dels punts més importants, però també un dels llocs més delicats. En este punt, el barranc està molt constret, i la solució final ha d’estar molt ben dissenyada, perquè l’excavació ha de ser precisa i segura per als fonaments dels edificis confrontants”.
La previsió és que la redacció del projecte puga licitar-se al llarg de 2026, amb una inversió estimada de cinc milions d’euros.
