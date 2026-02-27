Llorca planteja la imputació de Mazón com a línia roja per a “prendre decisions”
El cap del Consell demana “esperar” que l’alt tribunal resolga la sol·licitud de la jutgessa per a investigar l’expresident abans d’exigir la seua renúncia a l’acta de diputat: “A partir d’ací prendrem les decisions que s’hagen de prendre”
Encara es presenten llunyanes en l’horitzó temporal, però en el PP valencià comencen a emergir les primeres línies roges en relació amb Carlos Mazón i el seu futur polític i judicial. El president de la Generalitat i líder dels populars a la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, va insistir, este dijous, que no es planteja exigir-li l’acta de diputat malgrat la petició de la jutgessa de la dana al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) perquè impute l’expresident per la seua “grossera negligència” durant la gestió de l’emergència del 29 d’octubre de 2024, però ha introduït un matís rellevant: si finalment és investigat per l’alt tribunal, el partit prendrà “les decisions que s’hagen de prendre”.
Llorca ha recalcat que l’exposició raonada elevada per la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra a l’alt tribunal per a investigar Mazón “no canvia” la situació processal de l’expresident, per la qual cosa ha demanat “esperar” a eixa decisió. No obstant això, ha admés que eixa decisió del TSJCV serà “decisiva” per al transcurs dels esdeveniments: “A partir d’ací, prendrem les decisions que s’hagen de prendre”, va assenyalar, obrint la porta a demanar-li l’acta de diputat si el TSJCV aprecia indicis suficients per a investigar-lo, com ho fa la jutgessa de Catarroja.
La imputació com a límit per a la continuïtat de l’expresident en el grup del PP en les Corts és nova. Fins ara, en el partit traslladaven que no es prendria cap decisió respecte a l’expresident fins que eixa petició de la magistrada, que es donava per segura, fora acceptada pel TSJCV. I fins i tot en eixe escenari, en la direcció autonòmica parlaven d’“estudiar” quina decisió prendre.
Eixe discurs sembla començar a virar ara, com es desprén de les paraules del cap del Consell i d’altres càrrecs de pes en el PP valencià, com Vicent Mompó, que este mateix dijous plantejava la mateixa línia roja que el seu cap de files. Després d’insistir que Mazón és “dels pocs” polítics que “sí que ha assumit la seua responsabilitat” al dimitir com a cap del Consell, i preguntat per què passarà quan es pronuncie el TSJCV, el líder provincial va indicar que “en funció de com avance la investigació judicial, anirem adoptant mesures”.
“Nosaltres sempre hem sigut respectuosos amb la justícia, com ha de ser; hem de deixar treballar la justícia, separar política de justícia, i, a mesura que avance la investigació, ja veurem el que va passant”, va resoldre Mompó.
Els dos dirigents han anat un poc més lluny que Génova fins ara. La direcció nacional, després de la interlocutòria de Ruiz Tobarra demanant la imputació, va sostindre que no suposava cap “novetat” sobre l’expresident, però va rebutjar especular sobre què farà la formació en cas que el TSJCV accepte la investigació.
El gir, amb tot, pot quedar-se en una cosa merament estètica, ja que els experts consultats són escèptics que la petició de la jutgessa prospere ja. Segons estos, l’escenari més probable és que l’alt tribunal evite posicionar-se ara sobre si investigar o no Mazón i inste la magistrada a finalitzar la instrucció i elevar llavors una nova exposició de motius sobre l’expresident. En cas de ser així i la causa torne a Catarroja, el PPCV guanyaria temps abans d’haver de decidir en ferm.
Els estatuts del PP arrepleguen la pèrdua de la condició d’afiliat després de “ser condemnat per un delicte mitjançant sentència judicial ferma”. Les normes internes del partit també preveuen la suspensió provisional de militància de manera “automàtica” si en un procés penal s’ha dictat interlocutòria d’obertura de juí oral, si bé en este cas s’al·ludix expressament a delictes relacionats amb la corrupció. Esta opció és vista com una de les opcions per alguns sectors del PPCV en cas que el TSJCV accepte investigar Mazón.
Amb tot, convé recordar que l’acta és personal, per la qual cosa, en l’extrem que el PPCV li l’exigira a Mazón, este podria negar-se a deixar-la i continuar aforat. El partit, en eixe cas, podria expulsar-lo del grup parlamentari, per la qual cosa l’expresident passaria a figurar com a diputat no adscrit, en un escenari molt similar al que s’ha viscut amb el PSOE i José Luis Ábalos en el Congrés.
