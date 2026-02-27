La Plataforma del Patrimoni de Sagunt insistix a demanar la gestió conjunta
L’entitat veu “un pas avant” que autoritats de tres administracions recorregueren per primera vegada juntes el conjunt monumental per a conéixer les seues necessitats
La Plataforma pel Patrimoni de Sagunt ha recalcat la seua “més ferma intenció” de col·laborar amb les institucions per a avançar en la reivindicació d’este llegat.
L’entitat s’ha pronunciat d’esta manera després de la recent visita conjunta al castell i al teatre romà per part del secretari d’estat de Cultura, Jordi Martí Grau; la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, i l’alcalde, Darío Moreno. “Si les administracions ho consideren, estem a la seua disposició per a donar suport en este camí. És un camí que hem de recórrer junts”, apunta el portaveu de l’entitat, Enrique Mínguez.
El fet que, per primera vegada, autoritats dels tres organismes recorregueren el conjunt monumental per a conéixer de prop el seu estat també ha sigut molt valorat, perquè, com va explicar Levante-EMV, mai abans s’havia produït una imatge similar que, a més, unira representants de distint signe polític.
“Desconeixem si la visita ha sigut promoguda pel consistori arran de la declaració institucional que vam presentar i que va aprovar el Ple. Entenem que ha sigut l’Ajuntament qui ha propiciat tal visita, cosa que celebraríem, ja que reflectiria un fet real d’abordar el tema del patrimoni saguntí de manera correcta”, afirma el portaveu de la plataforma, Enrique Mínguez. “En qualsevol cas, és un pas avant i una bona notícia; un fet que significa que s’estan movent uns certs aspectes de la relació entre administracions”, agrega. Des del Govern local han reconegut a este diari que eixe recorregut a tres bandes va ser impulsat pel consistori.
Principal demanda
El col·lectiu aprofita, a més, per a posar l’accent en la principal demanda del seu manifest que va acabar aprovant el Ple municipal i que va entregar en mà, este dimarts, tant al secretari d’estat de Cultura com a la consellera: “El patrimoni de Sagunt, per la seua extensió i longevitat, ha de ser gestionat a través d’un organisme que reunisca les tres administracions; una entitat amb personalitat jurídica, pressupostos anuals, personal propi i que faça una explotació moderna d’estos recursos culturals, d’acord amb el segle XXI”.
