La Policia Nacional deté una vintena de persones a Vila-real per tràfic d’éssers humans
Es tracta del resultat de la macrooperació policial que va paralitzar l’avinguda Pius XII de la ciutat dimarts passat
Neus Bravo
Una vintena de persones han sigut detingudes, segons va poder conéixer Mediterráneo este dijous, després de la gran operació de la Policia Nacional que va paralitzar, dimarts passat, l’avinguda Pius XII de Vila-real. Els arrestats estan acusats de tràfic d’éssers humans, la qual cosa confirma les primeres sospites veïnals, que apuntaven al fet que múltiples dones jóvens de nacionalitat estrangera es trobaven de manera temporal en l’edifici a pesar que no eren veïnes d’este.
Este rotatiu va ser ja testimoni, dimarts, de com els agents treien dos dones en el seient posterior d’un cotxe, no detingudes, sinó acompanyades, una imatge que ara es veu referendada amb el coneixement dels delictes que es presumix que es van cometre en la vivenda.
Afecta diverses províncies
Este macrooperatiu policial ha afectat diverses províncies espanyoles amb registres i arrestos simultanis. Este dijous, els acusats van passar a la disposició del jutjat de guàrdia de Vila-real i, a més, està previst que prompte s’alce el secret de les actuacions.
Fins a tres grups d’investigació diferents dins de la Policia Nacional han col·laborat conjuntament per a dur a terme esta gran operació que ha permés desactivar esta presumpta trama il·legal de tràfic de persones. La quantitat d’efectius implicats dona compte de la rellevància que, per al Cos Nacional de Policia, tenia esta actuació.
Tràfec d’hòmens
Fonts oficials locals van afirmar a este diari que es tracta d’una col·laboració amb la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres.
Els veïns havien denunciat el tràfec d’hòmens que acudien al pis, si bé encara s’ha d’aclarir què ocorria dins d’este.
En 2024, també a Vila-real, este diari va contar que hi havia una casa de cites que produïa grans molèsties veïnals. No obstant això, es tracta d’un altre lloc, ja que aquella vivenda es troba en el Raval del Carme i esta està en l’avinguda Pius XII.
