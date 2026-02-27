Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanitat

El PSPV demana investigar en les Corts les “irregularitats” en les derivacions a la sanitat privada

Els socialistes tenen dubtes sobre si les proves de radiologia les revisen especialistes o ho fan metges generalistes

Personal sanitari fent una ecografia

Personal sanitari fent una ecografia / Levante-EMV

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

El PSPV-PSOE ha presentat una petició en les Corts Valencianes per a crear una comissió d’investigació que aprofundisca en les “irregularitats detectades en la prestació dels servicis privatitzats” per la Conselleria de Sanitat, a través de la derivació a la sanitat privada. La proposta demana estudiar no només què ocorre amb les cirurgies, que registren un augment del 49 % durant l’era de Mazón com a president, sinó també amb les proves diagnòstiques, especialment de radiologia. Segons la informació recopilada pels socialistes, les pràctiques dutes a terme en centres privats podrien “posar en risc la salut dels valencians i valencianes”.

La petició d’esta comissió d’investigació arriba una setmana després que el PSPV-PSOE portara a la Fiscalia la reutilització de materials d’un sol ús en el departament del Vinalopó, gestionat per Ribera Salud, després de les informacions publicades en eldiario.es. No obstant això, com explica la diputada socialista Yaissel Sánchez, l’objecte de la petició perseguix saber si les proves diagnòstiques enviades a la privada es fan amb els “estàndards de qualitat exigits”. Els socialistes tenen dubtes que les proves de radiologia siguen verificades per especialistes i que esta funció l’assumixen metges generalistes, motiu pel qual estan preparant una bateria de preguntes al departament de Marciano Gómez.

Polèmica en octubre

L’oposició està seguint este assumpte des de fa mesos. En octubre, quan va esclatar la polèmica del cribratge de càncer a Andalusia que es va estendre fins a la Comunitat Valenciana, el diputat Carles Esteve —opta ara a liderar Iniciativa—, de Compromís, ja va denunciar l’enviament de proves diagnòstiques a “granges de lectura” en països com Veneçuela o Colòmbia, a on “no sabem en quines condicions s’estan fent” i sense saber “la traçabilitat d’estos contractes”, esgrimia el nacionalista.

Noticias relacionadas

Llavors, Compromís va demanar la creació d’una comissió d’investigació sobre el Programa de prevenció de càncer de mama i les derivacions del diagnòstic per imatge a centres privats. La proposta tenia un objectiu triple: conéixer les “xifres reals” del cribratge, després que el 2024 es tancara sense citar 90.000 dones que haurien d’haver-se fet una mamografia; saber el nombre exacte de lectures remeses a la privada, a on posa ara el focus el PSPV-PSOE; i concretar la qualitat i fiabilitat dels servicis externalitzats.

Lectura de una de prueba de mamografía en un hospital valenciano.

Lectura d’una de prova de mamografia en un hospital valencià / J. Hernández

TEMAS

