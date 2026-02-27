Ordenació del territori
La recepta de la universitat per a la zona dana
Experts de la UPV i el CEAM defenen “àrees inundables amb compensacions a agricultors, un anell verd i renaturalitzar el Pla Sud”
La recepta de la UPV i el CEAM per a la zona dana consistix en zones inundables amb compensacions a agricultors, un anell verd, renaturalitzar el Pla Sud i prolongar el jardí del Túria des del Parc de Capçalera fins a l’Assut del Repartiment, entre altres mesures.
Els professionals de la Universitat Politècnica de València (UPV) i el CEAM (Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani) que plantegen estes mesures en les Bases de l’Estratègia de regeneració integral dels espais rústics afectats per les riuades de 2024 en l’àrea metropolitana de València, van presentar, ahir, en el Centre del Carme, les línies mestres de les seues propostes per a la recuperació de la zona dana, i completar les obres hidràuliques de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a minimitzar les futures riuades passen per crear “zones inundables amb compensacions a agricultors, un anell verd i renaturalitzar el Pla Sud”, en referència al nou llit del Túria.
Es tracta, com va assegurar a l’inici de l’acte el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, d’“impulsar el sistema de parcs metropolitans a l’Horta Sud com una infraestructura verda estratègica que complementarà les obres hidràuliques estructurals competència del Govern d’Espanya, amb l’objectiu d’evitar duplicitats i garantir que les inversions sumen i reforcen la protecció del territori enfront de futures inundacions”.
Les Bases de l’Estratègia de regeneració integral dels espais rústics afectats per les riuades de 2024 en l’àrea metropolitana de València ha sigut elaborat per un equip multidisciplinari conformat pel professor i coordinador del projecte Eduardo Rojas Briales, el catedràtic emèrit Juan Marco Segura, Francisco Vallés Morán (hidrologia i hidràulica), Tomás Ruiz Sánchez (infraestructures de transports), Francisco Buchón (cartografia), Javier Rivera Linares (urbanisme i paisatgisme), Rafael Delgado Artes (agricultura, patrimoni i infraestructures verdes) i Samira Khodayar Pardo (meteorologia i climatologia).
Els huit especialistes proposen unes línies estratègiques a seguir basades en tres eixos: hidrològic-hidràulic, social i ambiental. Respecte a l’eix hidrològic-hidràulic, basat en el model de fluxos elaborat durant la dana per l’enginyer de camins Francisco Vallés, es pretén “disminuir la perillositat d’inundació i el grau d’exposició de persones, béns i servicis minimitzant el risc d’inundació”. Com? A través de solucions basades en la naturalesa com a “zones de laminació o d’acumulació controlada” (d’aigua de pluja) i parcs metropolitans coincidents amb les principals vies de fluxos desbordats (parcs verds afluents)”.
Una altra proposta és la creació d’infraestructures verdes, tant públiques com privades, amb “compensacions als titulars que exercixen l’agricultura en zones inundables (pels perjuís i la reposició d’infraestructura de reg o accessos)”. Els especialistes treballen a plantejar, amb la Direcció General de l’Aigua de la Conselleria d’Agricultura, la servitud per inundació “que no expropia la parcel·la, però sí que permet a l’agricultor conéixer eixa possibilitat de compensació pel dany que la inundació controlada puga causar-li amb una certa freqüència”, va explicar l’enginyer de camí Francisco Vallés.
L’enginyer agrònom i coordinador del projecte, Eduardo Rojas, va afegir que també es preveu plantejar modificar la llei d’aigües perquè les infraestructures de reg puguen ser compensades, i, mentres s’executa este canvi legal, “s’haurà de buscar un sistema en Agroseguro per a cobrir els danys fins que els cobrisca el canvi legal”. Són mesures, va apuntar el coordinador de la xarxa de parcs inundables, Vicente Dómine, “ja desenrotllades a Centreeuropa, a Alemanya i a França, que permeten no expropiar, però sí que indemnitzar de manera acordada o imposar un dret de servitud”. Un representant d’AVA (Associació Valenciana d’Agricultors) va contactar amb els representants de l’Administració presents en l’acte per a interessar-se per la mesura i començar a treballar junts.
Els especialistes també plantegen una “aposta decidida per un potent anell verd metropolità que connecte l’Horta, el Parc Natural del Túria i l’Albufera, perpendicular a les grans infraestructures, i que assegure una alta qualitat de vida als habitants de l’àrea metropolitana”. La proposta inclou dos projectes “preexistents i madurs que podrien ser implementats ben prompte: la connexió del jardí del Túria de València des del final fins a l’Assut del Repartiment i la renaturalització i millora de la capacitat d’evacuació del Pla Sud, integrant-lo en el seu entorn”. Un Pla Sud que, com van recordar durant les diferents exposicions, va garantir la seguretat a València per l’increment de cabal al Túria, però va agreujar la inundació a l’Horta Sud.
A l’acte van assistir també el comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida; la secretària autonòmica de Medi Ambient i Territori, Sabina Goretti Galindo; el director general d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, Miguel Ángel Ivorra; el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco; la directora general de Recuperació i Reconstrucció, Sandra Castillo; el coordinador de la xarxa de parcs inundables, Vicente Dómine, així com el rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla.
