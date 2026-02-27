Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redimir-se cara a cara amb el passat

El Llevant busca ressorgir contra el Deportivo Alabés, possible rival directe per la permanència, en un Ciutat de València a on cada encert compta per a mantindre l’esperança viva

Els jugadors del Llevant celebren el gol de cap en el minut 96 d’Alan Matturro contra l’Elx

Els jugadors del Llevant celebren el gol de cap en el minut 96 d’Alan Matturro contra l’Elx / LaLiga

Nagore Lleonart

El Llevant UE no té marge d’error. Contra el Deportivo Alabés, els tres punts han de quedar-se en el Ciutat tant sí com no. L’equip basc aterra en la capital del Túria removent el passat més recent i, a priori, com un rival directe per la salvació. I això d’a priori no és fútil, ja que té nou punts d’avantatge sobre l’equip que dirigix Luís Castro. La urgència d’aconseguir resultats està a l’orde del dia. Cada vegada queden menys bales en el cartutx, així que tenen l’obligació d’afinar la punteria contra l’equip babazorro. Perquè les xifres parlen per si soles —sense veure porteria en els últims tres partits— i perquè en tot just una setmana, ha minimitzat les seues opcions de permanència. El tècnic portugués va recordar que “la situació és difícil, però no impossible”.

Orriols viu entre la desil·lusió de la baixada de llistó del seu equip i l’esperança que l’“efecte Castro” reaparega en un dels trams més exigents de la temporada. No per haver d’enfrontar-se a les bèsties negres de la Lliga —envits superats en el calendari—, sinó perquè en les pròximes setmanes afronta un calendari per a fer-se fort: Alabés, Girona, Rayo Vallecano, Reial Oviedo… “Mire tots els partits per a guanyar. Teòricament, estos partits són més fàcils, però si no estàs en el teu màxim… No hi ha partit fàcil en la Lliga, per això sempre hi ha sorpreses”, va recalcar Castro.

En eixe context d’exigència i necessitat de reacció, també preocupa el rendiment individual d’algunes de les peces diferencials de l’equip. Estreles de l’equip com Carlos Álvarez i Etta Eyong estan lluny de la seua millor versió. El sevillà ha perdut la descaradura que va meravellar la temporada passada i el camerunés, després de disputar la Copa d’Àfrica, s’ha desdibuixat de les alineacions de Castro. Sobre el davanter, el tècnic portugués va assegurar que “sap el que ha de canviar, està treballant i ho intenta”.

Carlos Álvarez, durante el encuentro ante el Valencia CF en el Ciutat

Carlos Álvarez, durant el partit contra el València CF en el Ciutat / LALIGA

Ugo Raghouber, dubte d’inici

Ugo Raghouber està marcant diferències en el centre del camp. El francés s’ha convertit en una de les grans sensacions des de la seua arribada en el mercat hivernal. Contra el Vila-real va ser titular, encara que va eixir tocat de la lesió, i en la visita al Camp Nou va entrar en convocatòria, però no va tindre minuts. “Ell vol jugar, estarà en la convocatòria, però, si no comença d’inici, pot jugar minuts. És un jugador que vol jugar encara que tinga molèsties”, va subratllar Castro.

Una ferida tancada

La visita de l’Alabés no és una visita qualsevol. Recorda una ferida que, per sort per a l’afició granota, es va tancar el mes de maig passat quan el Llevant va aconseguir l’històric ascens a Burgos. “Cal concentrar-se en el partit de demà, totes les motivacions són bones, però el cor no ha de passar mai per davant del seny”, va sentenciar Luís Castro. Però, per a més inri, el partit d’este divendres comptarà amb un convidat especial. Sobre la gespa del Ciutat reapareixerà l’àrbitre que va deixar l’equip granota sense ascens: Hernández Maeso.

