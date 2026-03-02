Vivenda
Els pisos de Les Naus d’Alacant compten amb la “protecció” de Mazón i es van vendre a preu del Botànic
A l’aplicar-se el decret regulador de 2023, el cost per metre quadrat en el polèmic residencial va ser de 2.200 euros; no obstant això, els immobles seran de venda lliure d’ací a 30 anys
Alejandro J. Fuentes
L’escàndol de les vivendes protegides de Les Naus ha dirigit totes les mirades cap al procés d’adjudicació dels immobles. Des de l’oposició d’esquerres s’ha assenyalat el Govern autonòmic de Juanfran Pérez Llorca per haver mantingut el decret aprovat pel Consell de Mazón el desembre de 2024. Una normativa que derogava algunes de les exigències instaurades pel Botànic en el 2021 i 2023, mentres augmentava el màxim de renda per a poder accedir a una d’estes promocions. No obstant això, des de l’actual direcció de la Conselleria de Vivenda, en mans de la vicepresidenta Susana Camarero, s’ha remarcat, en repetides ocasions, que per al cas de Les Naus es va aplicar la normativa del Govern autonòmic de Ximo Puig.
El contracte per a la compra de la parcel·la municipal sobre la qual s’ha construït la urbanització es va adjudicar a la Cooperativa Les Naus l’any 2022. A partir d’eixe moment, l’empresa disposava de 13 mesos per a concloure els treballs. Malgrat que la licitació preveia una duració de fins a un any i mig, la societat va proposar una rebaixa en els terminis amb la qual va aconseguir punts “extra” en el concurs, convertint-se en la primera classificada. En tota eixa tramitació, la normativa aplicable va ser la del Decret 106/2021, del Botànic.
Ja el febrer de 2025, només dos mesos després d’aprovar-se la modificació normativa del Consell de Mazón, l’Ajuntament va aprovar una extensió del termini fins a un total de 22 mesos. Entre els motius de la cooperativa, que el nou decret sobre vivenda protegida obligava a destinar una major superfície a zones verdes, la qual cosa requeria el redisseny del projecte i la reducció de la grandària de la piscina comunitària.
Esta justificació semblava indicar que la intenció de la gestora era acollir-se al recentment publicat decret del Consell de Mazón, que elevava el preu màxim per metre quadrat de 2.200 a 2.400 euros. No obstant això, fonts de l’empresa Fraorgi van assegurar a INFORMACIÓN, després de destapar l’escàndol, que s’havien mantingut els preus de la regulació del Botànic. Esta mateixa setmana, la vicepresidenta Susana Camarero també ha defés la mateixa tesi: “Convé recordar que la promoció de Les Naus es va gestionar, es va qualificar i es va adjudicar sota el decret del Botànic”, va assenyalar en declaracions a este diari. No obstant això, fonts de la Conselleria de Vivenda també van confirmar que les condicions fixades posteriorment pel Consell de Mazón sí que afectaran Les Naus en una condició clau: les vivendes deixaran d’estar protegides passats 30 anys, moment en el qual es convertiran en immobles de lliure comercialització. L’esquerra, per la seua banda, exigix recuperar la qualificació de VPP per a tota la vida.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policia Nacional deté una vintena de persones a Vila-real per tràfic d’éssers humans
- Adeu als autors balears i catalans en l’assignatura de Valencià en Batxillerat: Educació confirma el veto
- Les xarangues van provocar un problema d’orde públic en la primera mascletà
- A la venda un altre palauet històric de més de 1.000 metres quadrats en el barri antic de Xàtiva
- El canvi de model ja es traduïx en estalvi a Estivella
- Alcàsser i Silla estaran unides per una nova via ciclopedestre de 265 metres
- El Teatre Principal de València acull ‘Matres’, obra que explora la infància i la maternitat amb humor i sensibilitat
- Juan i Hortensia Roig invertixen en una plataforma de creadors de contingut de xarxes socials