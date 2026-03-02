Cine
La Filmoteca Valenciana programa les pel·lícules guanyadores dels Premis Lola Gaos
La iniciativa ret homenatge al cineasta Antonio Llorens i es projecten els curtmetratges Cólera, Carmela i Los chicos con las chicas
L’Institut Valencià de Cultura i l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual programen, en la Filmoteca Valenciana, quatre sessions especials en les quals es projectaran les pel·lícules guanyadores de les principals categories dels Premis Lola Gaos, amb la presència i les presentacions de part dels seus equips tècnics i artístics.
El director general de l’Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, ha assenyalat que la Filmoteca Valenciana “inicia un cicle organitzat en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual en el qual es podran veure les pel·lícules guardonades en la passada edició dels Premis Lola Gaos”.
“Amb esta iniciativa, l’IVC vol contribuir a la difusió de les produccions valencianes més destacades de l’any passat i a la promoció dels professionals del nostre cinema”, ha afegit.
També es ret homenatge al cineasta Antonio Llorens, Premi d’Honor de l’Audiovisual Valencià, atorgat en 2022 per l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual. El 4 de març, a les 18:00 hores, es projecta una selecció dels seus curtmetratges i se celebra una taula redona moderada per Jorge Castillejo, amb la participació dels cineastes Giovanna Ribes, Pedro Uris, Angel Puig, Piluca Baquero, Javier Espada i Ugo Brasaporco. El 20 de març, a les 18:00 hores, es projecta el seu llargmetratge Après le trou (2002).
Per la seua banda, la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, Teresa Cebrián, ha agraït el suport de l’IVC en l’organització d’este cicle i ha assenyalat que el públic valencià podrà veure en la Filmoteca “els tres llargmetratges i els tres curts guardonats en les categories de ficció, documental i animació dels Premis Lola Gaos, complint amb el compromís de l’Acadèmia de visibilitzar, prestigiar i fer valdre el talent del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana”.
“També projectarem una selecció de pel·lícules d’Antonio Llorens com a homenatge pòstum a una de les figures fonamentals de la història del cine valencià i Premi d’Honor de l’Audiovisual Valencià, atorgat en 2022 per l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual”, ha assenyalat.
Primer documental sobre Equip Crònica
El cicle comença el 3 de març, a les 20:00 hores, amb la projecció d’Equipo Crónica. Arte de trinchera (2024), Premi Lola Gaos en la categoria de millor llargmetratge documental. Dirigit per Rafael Sesa i Felipe Villaplana i escrit per Carlos López Olano, el documental és una producció d’Estrela Audiovisual, Zootropo Studio i Dacsa Produccions.
La pel·lícula es projecta en sessió única i serà presentada en la Filmoteca Valenciana per membres de l’equip de producció, que després participaran en un col·loqui amb el públic al finalitzar la projecció.
Considerat un dels màxims exponents del pop art a Espanya, Equip Crònica (1964-1981) va ser un col·lectiu artístic compost inicialment per Manolo Valdés (1942), Rafael Solbes (1940-1981) i Juan Antonio Toledo (1940-1995), que va abandonar el col·lectiu en 1966.
L’òpera prima de Sesa i Villaplana és el primer llargmetratge documental produït sobre este grup d’artistes plàstics valencians que va revolucionar el panorama artístic espanyol en la dècada dels seixanta.
Amb la producció executiva de Laura Grande, la direcció de fotografia d’Israel Sánchez Beato i la música original de Josué Vergara, el documental Equipo Crónica. Arte de trinchera compta amb les ajudes a la producció de l’Institut Valencià de Cultura. És una coproducció amb RTVE; amb la col·laboració d’À Punt Mèdia; la participació de CREA GSR, i el finançament de l’Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals (ICAA).
Projeccions de curtmetratges
El 4 de març, a les 20:00 hores, la Filmoteca Valenciana projecta els tres curtmetratges guanyadors en les categories de ficció, animació i documental.
Premi Lola Gaos en la categoria de millor curtmetratge de ficció, Cólera està escrit i dirigit per José Luis Lázaro i produït per Aire de Cinema i Wicker Films, amb les ajudes a la producció de l’IVC.
D’altra banda, Carmela, Premi Lola Gaos i nominat al Goya en la categoria al millor curtmetratge d’animació, està dirigit per Vicente Mallols, amb guió d’Helena Sánchez Bel. Produït per Pangur Animation, Mansalva i Foliascope, compta amb les ajudes a la producció de l’IVC. El curtmetratge té com a protagonista Carmela, que s’unix a les milícies després de l’esclat de la Guerra Civil. En combat, una granada casolana li amputa la mà.
En tercer lloc, Los chicos con las chicas, Premi Lola Gaos en la categoria de millor curtmetratge documental, està escrit i dirigit per Claudia García de Mateos i produït Nuria Cidoncha per a When Lights Are Low, amb ajudes a la producció de l’IVC. El curt de caràcter autobiogràfic és una reflexió sobre la infància, la feminitat i els rols de gènere que transcorre en el pati del col·legi a on va estudiar la directora.
El cicle continua el 5 de març, a les 20:00 hores, amb Una quinta portuguesa, escrita i dirigida per Avelina Prat i produïda per Jaibo Films, Almendros Blancos AIE i Distinto Films, amb ajudes a la producció de l’IVC. Premi Lola Gaos al millor llargmetratge de ficció, la pel·lícula també va obtindre els premis de direcció, guió (Avelina Prat), música original (Vincent Barrière), muntatge i postproducció (Juliana Montañés), so (Iván Martínez-Rufat) i actor protagonista (Manolo Solo).
El cicle conclou el 7 i el 8 de març, a les 18:00 hores, amb les dos projeccions, en versió original en valencià, d’El tresor de Barracuda, dirigida per Adrián García i produïda per Hampa Studio i Inicia Films. La projecció del millor llargmetratge d’animació de la passada edició dels Premis Lola Gaos s’emmarca dins del cicle Menuda Filmo, dedicat al públic infantil. La sessió del dia 7 comptarà amb la presentació de l’equip de la pel·lícula.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policia Nacional deté una vintena de persones a Vila-real per tràfic d’éssers humans
- Adeu als autors balears i catalans en l’assignatura de Valencià en Batxillerat: Educació confirma el veto
- Les xarangues van provocar un problema d’orde públic en la primera mascletà
- A la venda un altre palauet històric de més de 1.000 metres quadrats en el barri antic de Xàtiva
- El canvi de model ja es traduïx en estalvi a Estivella
- Alcàsser i Silla estaran unides per una nova via ciclopedestre de 265 metres
- El Teatre Principal de València acull ‘Matres’, obra que explora la infància i la maternitat amb humor i sensibilitat
- Juan i Hortensia Roig invertixen en una plataforma de creadors de contingut de xarxes socials