Gandia comença a senyalitzar les seues muralles medievals amb noves plaques informatives
El projecte “Muralles de Gandia” naix en el vestigi del carrer de la Delicà, al costat d’una coneguda papereria
La previsió és seguir en altres punts a on encara es conserven restes, encara que siguen de reduïdes dimensions
L’Ajuntament de Gandia ha instal·lat una placa informativa en la zona de la muralla del carrer de la Delicà, al costat de la papereria Mateco. Encara que les muralles i les seues restes ja estaven marcades en el paviment o en xicotets cartells, la regidora de Patrimoni, Alícia Izquierdo, va explicar que, ara, sota la marca “Muralles de Gandia”, es pretén completar la senyalització integral de les muralles de la ciutat i reforçar la difusió del patrimoni històric.
Izquierdo va explicar que, fa uns mesos, es va desmuntar la placa de ceràmica situada en este punt “amb l’objectiu de netejar el llenç de la muralla que encara es conserva, rehabilitar-lo i aplicar materials impermeabilizantes per a garantir una millor protecció de les restes”.
Una vegada finalitzats estos treballs de conservació, el consistori ha instal·lat una nova senyalització, que forma part de la marca “Muralles de Gandia”. “La placa, molt visible, incorpora un plànol del centre històric a on s’identifiquen la Vila Vella i la Vila Nova, facilitant així la localització dels diferents elements tant per als turistes com per a les persones que participen en les visites guiades organitzades en la ciutat”.
Izquierdo va destacar que este és un dels primers elements d’un projecte més ampli que té com a objectiu senyalitzar progressivament tots els vestigis existents de la muralla. En este sentit, va agrair la col·laboració de l’empresa Mateco, que ha permés instal·lar la placa en la seua façana privada, evitant així col·locar-la novament sobre l’estructura patrimonial.
“Els elements informatius no han d’estar directament sobre les infraestructures històriques, ja que la seua protecció és prioritària”, va remarcar. A partir d’ara, Patrimoni continuarà amb la instal·lació de noves plaques en altres punts a on encara es conserven restes, “encara que siguen de reduïdes dimensions, amb la finalitat de completar la senyalització integral de les muralles de la ciutat i reforçar la difusió del patrimoni històric de Gandia”, va concloure Izquierdo.
