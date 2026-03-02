L’Acadèmia va tombar el canvi de nom de València amb 16 vots en contra i només 2 a favor
Els acadèmics van arribar al ple de divendres amb la decisió presa després de dos mesos de reunions per a fixar postures entorn del debat obert pel Govern municipal de PP i Vox
El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) va abordar divendres passat l’esperat debat sobre el canvi de topònim de la ciutat de València i, tal com estava previst, els acadèmics es van posicionar molt majoritàriament en contra de la modificació impulsada pel Govern municipal de PP i Vox. Segons ha pogut saber Levante-EMV, el resultat de la votació va ser de 16 vots en contra de la forma bilingüe en castellà i valencià amb la grafia Valéncia —amb accent tancat—, dos vots a favor i dos abstencions.
El ple de divendres a penes va invertir temps en disquisicions teòriques perquè els acadèmics feia dos mesos que mantenien reunions prèvies, perfilant una postura entorn del nom oficial del Cap i Casal que ha resultat ser pràcticament unànime. En este temps, els 21 membres de l’organisme autonòmic s’han assegut fins a quatre ocasions per a debatre sobre la toponímia de València, en un procés que s’ha considerat “intens i enriquidor”.
Eixe treball va cristal·litzar en la sessió plenària de divendres. L’Acadèmia va descartar la forma “Valéncia” i també va manifestar el seu rebuig a la fórmula bilingüe, en línia amb la univocitat recomanada per les administracions internacionals. No obstant això, si bé el seu veredicte sobre el valencià és vinculant, l’Ajuntament sí que té dret a introduir un segon nom en castellà, sempre per darrere del valencià, tal com va admetre en resposta a les més de 1.000 al·legacions rebudes contra el canvi de toponímia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policia Nacional deté una vintena de persones a Vila-real per tràfic d’éssers humans
- Adeu als autors balears i catalans en l’assignatura de Valencià en Batxillerat: Educació confirma el veto
- Les xarangues van provocar un problema d’orde públic en la primera mascletà
- A la venda un altre palauet històric de més de 1.000 metres quadrats en el barri antic de Xàtiva
- El canvi de model ja es traduïx en estalvi a Estivella
- Alcàsser i Silla estaran unides per una nova via ciclopedestre de 265 metres
- El Teatre Principal de València acull ‘Matres’, obra que explora la infància i la maternitat amb humor i sensibilitat
- Juan i Hortensia Roig invertixen en una plataforma de creadors de contingut de xarxes socials