L’empresa dels gasos contaminants sense permís de Montaverner desoïx l’orde de tancament i manté l’activitat
Una inspecció de la Policia Nacional i els tècnics municipals constata que els forns de la indústria romanien operatius i va detectar presumptes males pràctiques laborals, acumulació de residus i una absència de mesures de seguretat adequades
L’Ajuntament de Montaverner ha denunciat que l’empresa de reciclatge Ecoglobal, situada en el carrer Alfarrasí del polígon industrial La Cava, ha desobeït l’orde de clausura dels seus forns d’incineració decretada el passat 6 de febrer a través d’una resolució d’alcaldia.
La mesura municipal es va adoptar arran de l’incompliment per part de la mercantil de les autoritzacions establides que regulen la seua activitat, així com per les emissions irregulars que genera la indústria. A finals de 2025, la Conselleria de Medi Ambient ja va sancionar amb 30.000 euros la companyia —que únicament comptava amb llicència per a reciclar i aprofitar coure dels cables elèctrics— per incinerar residus sense disposar dels permisos per a això.
Esta situació va despertar les queixes i protestes de les empreses confrontants del polígon i de veïns del nucli urbà per la concentració de forts fums i males olors procedents dels fumerals de la citada empresa, que van ocasionar greus molèsties en altres naus pròximes.
Este dissabte, el consistori de Montaverner va acusar la firma de “posar en risc la salut pública i el medi ambient” després de retraure-li que haja continuat amb les seues activitats d’incineració “malgrat la resolució clara i ferma” de clausura dictada fa quasi un mes. Segons ha revelat també la corporació municipal, este passat dijous 26 de febrer de 2026 es va practicar una inspecció per part de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana i els tècnics municipals amb la finalitat de verificar el compliment de la resolució.
Durant la inspecció, es va constatar que els forns estaven operatius. A més, segons assenyala l’Ajuntament de Montaverner, també es van recaptar indicis de presumptes males pràctiques laborals, acumulació de residus i una absència de mesures de seguretat adequades. Estes anomalies s’han comunicat ja a la Inspecció de Treball i a Salut Pública perquè adopten les mesures oportunes.
Crida a la col·laboració ciutadana
Fonts municipals insistixen que Ecoglobal “no té permís per a continuar amb l’activitat de crema” i advertixen que la seua desobediència “és un fet greu”.
Per això, des del consistori han fet una crida a tot el veïnat perquè, en cas d’observar el fum contaminant o alguna activitat irregular en l’entorn de les instal·lacions de la citada empresa, telefonen de manera immediata a la Guàrdia Civil, a través del telèfon gratuït 062, per a denunciar-ho. “Entre tots, fem força per a garantir la nostra salut i el compliment de les normatives de seguretat i mediambientals. Continuem lluitant amb fermesa”, afig el comunicat difós per l’ajuntament d’esta xicoteta localitat de 1.500 habitants de la Vall d’Albaida.
Dos mesuradors instal·lats per la corporació municipal en 2025 ja van constatar els valors excessivament contaminants emesos per la companyia de reciclatge i valorització de residus.
