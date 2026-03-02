L’Orquestra de la Comunitat Valenciana i Pablo Ferrández interpreten el ‘Concert per a violoncel’ d’Elgar sota la direcció de Dima Slobodeniouk
L’aclamat violoncel·lista, intèrpret de referència de l’obra, i l’OCV actuaran a València (5 de març) i a Castelló de la Plana (6 de març). El programa també inclou la Primera simfonia i El cigne de Tuonela de Jean Sibelius, compositor fetitxe del director d’orquestra finlandés
L’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) i el violoncel·lista Pablo Ferrández actuaran en el Palau de les Arts Reina Sofia, este dijous 5 de març, i en l’Auditori de Castelló, el dia 6 d’este mes, sota la direcció de Dima Slobodeniouk, amb un programa que inclou el Concert per a violoncel d’Edward Elgar, una de les obres més estremidores del repertori, que té en l’espanyol un dels seus intèrprets més celebrats.
Pablo Ferrández, “el nou geni del violoncel”, oferix el seu primer concert amb l’OCV amb esta obra mestra, encara inèdita en el repertori de l’orquestra. També debuta amb la formació titular de Les Arts Dima Slobodeniouk, un dels directors amb més presència en el circuit internacional.
El director finlandés, nom recurrent en les millors orquestres del circuit internacional, com les filharmòniques de Berlín, Los Angeles i Nova York, les simfòniques de Boston i Chicago o el Concertgebouw, proposa un programa que també inclou un dels seus compositors fetitxe, Jean Sibelius, autèntic símbol nacional de Finlàndia, amb la seua exuberant Primera simfonia i l’elegíac El cigne de Tuonela.
El Concert per a violoncel d’Elgar sobreïx com una de les peces cimera per a este instrument. Compost arran del final de la Primera Guerra Mundial, el seu caràcter introspectiu i bellesa melancòlica el van convertir en obra imprescindible en el repertori dels més brillants violoncel·listes, per a erigir-se en icona de la llegendària Jacqueline du Pré després de la seua mítica gravació en els anys seixanta.
Aclamat com un “nou geni del violoncel”, presentat com “el nou Yo-Yo Ma” i de qui la mateixa Anne-Sophie Mutter ha dit que és “realment especial… Gran so, vibrato refinat, tècnica perfecta i un músic autèntic”, el madrileny Pablo Ferrández és un dels músics més sol·licitats de la seua generació. La seua intensitat emocional i tècnica exquisida en la interpretació del Concert per a violoncel d’Elgar han rebut l’aplaudiment unànime de públic i crítica en els principals auditoris i sales de concert.
Les Arts recorda que les entrades per al concert de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana amb Pablo Ferrández sota la direcció de Dima Slobodeniouk es poden adquirir a través dels diferents canals de venda del teatre: taquilles, la línia de venda 96 197 59 00 i la web de Les Arts.
