Pins morts i secs: Ciutat Vella advertix del risc en el vessant del castell de Sagunt
L’entitat veïnal censura la “falta de gestió de la muntanya i la ronda”, mentres l’edil de Medi Ambient anuncia que una firma especialitzada actuarà abans de l’estiu
L’associació veïnal de Ciutat Vella ha alertat a Sagunt de “la falta de gestió de la muntanya del castell i de la ronda per als vianants que hi ha en tot el seu perímetre”, malgrat la presència de “nombrosos arbres morts” i altres en risc de caiguda, la majoria en la senda per a vianants que va des de l’entrada al castell fins a la muralla de Santa Anna.
Molts han caigut en les últimes setmanes arran dels forts vents en eixe tram, com ha contat Levante-EMV, i, encara que és un lloc a on molts acudixen a passejar amb les seues mascotes, per sort, no han transcendit danys personals. Però en l’entitat veïnal reclamen més accions i “més sensibilitat” davant d’un problema que no és nou.
La situació, segons recalquen, s’arrossega des de la passada sequera, que va deixar “gran quantitat de pins morts”. Esta situació, com explica la seua presidenta, Paca Cortina, entranya “un perill clar per a les persones”, tant pel risc que “el vent els tombe i sorprenga algú” com pel fet que contribuïsquen a una major propagació en cas d’incendi.
“En realitat, els pins caiguts no solen retirar-los íntegrament; des de fa temps, hi ha moltes branques seques abandonades en el vessant prop de la senda per als vianants”, assenyala. “Si almenys les deixaren tallades, la gent que té fumeral segur que se les emportaria”, afig.
Intervenció prevista
L’edil de Medi Ambient, Jorge Vidal, admet que el problema dels arbres “ve de fa temps”. “Pel lloc a on estan i les condicions de seguretat que fan falta, ni l’Ajuntament ni la seua empresa municipal, la SAG, tenen mitjans per a fer-ho, segons s’ha conclòs després d’haver fet diversos estudis”, reconeix. Encara així, avança que ja hi ha una intervenció prevista. “No tardarà a dur-se a terme una actuació per part d’una empresa especialitzada” que es preveu escometre “abans de l’estiu perquè puguem actuar en data”, explica a preguntes d’este diari.
Processionària
A això els veïns li sumen “la proliferació d’una plaga” tan perillosa per a persones i mascotes com la processionària. “N’hi ha molta per la zona del Mirador, a on hi ha gent que sol passejar amb les mascotes a través de la senda dels Lladres; de fet, en esta també hi ha arbres morts i fins i tot garroferes mig tombades en la zona dels Tres Pouets”, assenyala una integrant de l’associació.
Caques de gossos
També al·ludixen al fet que la neteja per la zona “continua sent deficitària i cada vegada és més freqüent la presència de femta de gossos en molts carrers, dels quals sembla que l’Ajuntament s’ha oblidat", afirmen.
Estes caques, com expliquen, abunden fins i tot en les roques situades al costat del Teatre Romà, a on la gent se sol asseure a l’estiu a veure les actuacions de l’Off Romà.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policia Nacional deté una vintena de persones a Vila-real per tràfic d’éssers humans
- Adeu als autors balears i catalans en l’assignatura de Valencià en Batxillerat: Educació confirma el veto
- Les xarangues van provocar un problema d’orde públic en la primera mascletà
- A la venda un altre palauet històric de més de 1.000 metres quadrats en el barri antic de Xàtiva
- El canvi de model ja es traduïx en estalvi a Estivella
- Alcàsser i Silla estaran unides per una nova via ciclopedestre de 265 metres
- El Teatre Principal de València acull ‘Matres’, obra que explora la infància i la maternitat amb humor i sensibilitat
- Juan i Hortensia Roig invertixen en una plataforma de creadors de contingut de xarxes socials