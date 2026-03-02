Unai Núñez, una assegurança de vida per al València CF: “Estic molt còmode i crec que es veu reflectit en el camp”
El central del València CF va tornar a complir, esta vegada com a central en defensa de quatre, i està confirmant la seua condició de fitxatge de rendiment immediat
Andrés García
Unai Núñez s’ha convertit en una assegurança de vida per al València CF. El central va tornar a complir, esta vegada com a central en defensa de quatre, i està confirmant la seua condició de fitxatge de rendiment immediat. El basc està complint en cada una de les tasques que li ordena Carlos Corberán i el seu protagonisme en l’equip va a més. Este diumenge contra Osasuna, sense Copete, va ser titular en el centre de la saga per davant de César Tárrega.
El central basc qualificava la victòria contra els rojillos de “molt important, molt necessària, i, per dir-ho així, estar en la línia. No ens han fet pràcticament ocasions de gol, hem tingut el domini del partit, podem generar més ocasions, però bo, hem de seguir així, continuar treballant, i encara queda molt; la cosa està molt igualada, però molt contents per haver aconseguit la victòria ací a casa contra un rival molt difícil”.
Unai Núñez apel·lava a la bona faena defensiva, però “no només la línia defensiva”, sinó que “tots han fet molt bona faena defensiva, perquè a Budimir no li arriben les pilotes si no deixen temps per a jugar arrere i en el centre del camp; a nosaltres això ens ha ajudat i hem fet molt bona faena defensiva”.
La confiança en Ramazani
Ramazani va ser l’encarregat de transformar el penal que va donar el triomf, i la confiança del grup en el belga és total. “Jo personalment estava molt tranquil, perquè sabia que el tiraria bé, i els dos els ha tirat bé, però això també canvia d’un dia per a un altre, pot encertar o no, però el que els tira és el que encerta o no, però jo la veritat que confie plenament en ell (Ramazani) per a tirar els penals”.
El defensor reconeixia que el triomf “val per dos, perquè l’afició es mereix que tinguem bons partits a casa, que guanyem punts, i després perquè també ens allunyem un poc de la part de baix, però com ja sabeu està tot molt igualat i això no acaba ací, cal seguir, el següent partit és un partit contra un rival directe, per dir-ho així, i a casa sí que hem de continuar treballant per a deixar ací una altra vegada els tres punts”.
Personalment, Núñez afirmava estar “molt a gust” en el València. “Intente treballar cada dia en la idea del míster i en la posició que em demane, la veritat que estic molt còmode i molt content, i jo crec que també es veu reflectit en el camp”.
