Automoció
Volkswagen ja té compromesa tota la producció de bateries de la primera fase de la gigafactoria
La patronal de fabricants d’automòbils alerta que la Unió Europea no té capacitat per a subministrar totes les bateries que necessiten hui els vehicles elèctrics
Volkswagen ja té compromesa tota la producció de bateries de la primera fase de la gigafactoria de cel·les de Sagunt, segons ha pogut confirmar este periòdic. Les bateries produïdes a València es destinaran inicialment a cinc models de vehicles elèctrics fabricats a Espanya i Portugal, i el grup ja en té uns altres en projecte. La notícia sorgix en un moment en el qual l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac) ha avisat que la Unió Europea, hui dia, “no és capaç d’entregar la quantitat de bateries” per als elèctrics que s’estan venent en el continent.
El 20 % dels cotxes que es comercialitzen en el continent són elèctrics, la qual cosa suposa al voltant de 2,5 milions. La cadena de subministrament europea encara no està preparada per a fer front a la demanda i els fabricants s’han vist obligats a importar les bateries de la Xina. El mateix grup Volkswagen, que és el que té més avançada la seua electrificació, recorre a bateries produïdes en el gegant asiàtic.
Volkswagen és el líder de vendes de cotxes elèctrics a Europa i va estrenar el 17 de desembre la seua primera gigafactoria de producció de bateries, que està situada en la ciutat alemanya de Salzgitter (prop de la caserna general de la companyia a Wolfsburg). La planta és bessona de la que Volkswagen construïx a Sagunt i que començarà amb la producció el 28 de setembre de l’any que ve. El grup alemany tenia intenció inicialment de comptar amb sis gigafactories de bateries en el continent, però va fer una volantada a l’estratègia per a centrar-se en la de Salzgitter i la de Sagunt (que té terreny reservat per a créixer sobre el projecte original).
Demanda
Volkswagen espera que PowerCo, la seua filial de cel·les, cobrisca inicialment al voltant del 50 % de la demanda de cel·les unificades dins del grup, mentres que l’altra mitat serà subministrada per proveïdors externs. L’arquitectura de cel·les estandarditzades dissenyades per la multinacional alemanya permet el seu ús mundial en totes les marques i regions i oferix economies d’escala, avantatges de cost i flexibilitat tecnològica: des de la química de liti-fosfat-ferro (LFP) fins a la de níquel-manganés-cobalt (NMC) i estat sòlid, totes les tecnologies per a cel·les de bateria rellevants actualment són possibles en la cel·la unificada de PowerCo. Les cel·les unificades de Sagunt seran de liti-fosfat-ferro, però està preparada per a produir-ne d’NMC i altres tecnologies.
La producció de la cel·la unificada de PowerCo s’anirà incrementant gradualment l’any que ve. En un primer pas, s’ha construït una planta amb capacitat de producció anual de fins a 20 GWh a Salzgitter, que pot ampliar-se fins a 40 GWh si és necessari. Salzgitter es convertirà, per tant, en la planta model per a les següents gigafactories que llançarà PowerCo a València i St. Thomas (Canadà), totes basades en el concepte estàndard de fàbrica de PowerCo. L’experiència adquirida a Salzgitter es transferirà per tant a València i St. Thomas. De fet, l’intercanvi de coneixements i personal ja ha començat.
Primera fase
La primera fase de la gigafactoria tindrà una capacitat de producció anual de fins a 20 GWh (en setembre, la planta arrancarà amb 10 GWh) a la qual se sumaran altres 20 GWh en una segona fase, que en principi ha d’estar operativa l’any 2028, encara que els plans poden canviar en funció de la demanda. La inversió de les dos primeres fases està compromesa, ronda els 3.000 milions i comportarà la creació de 3.000 llocs de treball directes. De manera paral·lela, l’empresa ha dissenyat el projecte per a alçar una tercera fase, amb la qual cosa la producció s’elevaria fins als 60 GWh.
La primera generació de bateries de la gigafactoria de PowerCo a Sagunt oferirà una autonomia de 450 quilòmetres (pròxima a la dels Tesla Model 3) i un temps de recàrrega de menys de 25 minuts. Els primers models que equiparan les cel·les valencianes són els vehicles elèctrics ID.Polo (fins ara denominat ID.2), Cupra Raval, Skoda Epiq i ID. Cross Concept. L’ID.Polo i el Cupra Raval es produiran en la planta de Seat a Martorell (Barcelona) i l’Skoda Epiq i l’ID.Cross (que és la versió SUV de l’ID.Polo), en la planta de VW a Landaben (Navarra).
A més, el cotxe elèctric més barat de Volkswagen portarà bateries produïdes per PowerCo a Sagunt. El grup germànic ha triat la seua planta portuguesa de Palmela (situada al costat de Setúbal) per a fabricar, a partir de 2027, el seu nou model ID.1, un automòbil amb un preu de 20.000 euros.
Més models
La companyia, segons va avançar La Tribuna de la Automoción, està analitzant la possibilitat de llançar sengles germans del Cupra Raval per a les marques Audi i Skoda que s’assemblarien a Martorell. Si tiren avant eixos models, equiparien cel·les valencianes.
La gigafactoria s’està construint en una parcel·la d’1.293.842 metres quadrats i l’àrea d’activitat ocuparà una extensió equivalent a 260 camps de futbol.
