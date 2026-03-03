La Comunitat Valenciana crea més d’11.000 ocupacions en febrer
L’autonomia és un dels territoris que registren un major descens de l’atur, enfront de la pujada del conjunt d’Espanya
El mercat laboral va ser de nou beneficiós per a l’economia autonòmica. Menys atur i més ocupació creada. La Comunitat Valenciana va elevar en 11.313 el nombre d’afiliats a la Seguretat Social, amb la qual cosa la xifra de ciutadans que tenen una ocupació es va situar en 2,24 milions. Va ser un dels territoris amb millor evolució dins d’un panorama nacional amb un increment de 97.004 persones.
La Comunitat Valenciana va ser una de les grans excepcions el febrer passat i, enfront d’un augment de l’atur en el conjunt d’Espanya, va registrar un descens de la desocupació. Van ser 1.102 persones menys apuntades a este registre, un 0,38 % menys, amb la qual cosa la xifra global es va situar en els 290.629. Per contra, les dades d’àmbit nacional reflectixen una pujada en esta estadística de 3.584 aturats, fins als 2,44 milions, el seu nivell més baix en febrer en els últims 18 anys, segons les dades que ha donat a conéixer hui el Ministeri de Treball. L’increment de l’atur en eixe mes de 2026 en l’àmbit nacional és el més acusat en este període des de 2021, quan va augmentar en més de 44.400 persones. En 2025 i 2024, la desocupació va descendir en febrer, en 5.994 i 7.452 persones, respectivament, mentres que en 2023 va pujar en 2.618 aturats i en 2022 va baixar en 11.394.
Autonomies
El descens a la Comunitat Valenciana va ser el tercer més acusat en este mes per autonomies, només superat pels 2.629 d’Andalusia i els 1.146 del País Basc. Catalunya va augmentar la desocupació en 2.039, i Madrid, en 3.694. Si es mira a l’evolució interanual, la Comunitat apareix com la segona amb millor evolució, amb 21.878 aturats menys, únicament per darrere dels 56.000 justos d’Andalusia.
La reducció de l’atur en l’autonomia es produïx gràcies a tots els sectors d’activitat, excepte en el col·lectiu sense ocupació anterior, en el qual es registra un increment de 904 aturats. A on més cau és en els servicis, amb 1.223, seguits per la indústria (484), la construcció (197) i l’agricultura (102). La proximitat de les Falles i les contractacions que comporten és un factor que cal tindre en compte, si bé la major reducció es produïx a Alacant (677), a on no hi ha festes majors en març, enfront dels 537 de València. Per la seua banda, Castelló experimenta un increment de 112.
De fet, la Comunitat Valenciana va registrar en febrer un augment de les contractacions, que van ascendir a 104.130. La pujada respecte a gener va ser de 1.833, enfront del descens de 44.559 en el conjunt d’Espanya, i de 1.980 en relació amb el mateix mes de l’any passat, mentres que en el país es va comptabilitzar una alça de 20.505.
