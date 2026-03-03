Falles
La Conselleria d’Educació rectifica i aprova el 17 de març com a festiu a Oliva
L’Ajuntament, després de la denegació, va presentar un informe sobre els problemes de mobilitat derivats dels actes celebrats eixa jornada
Després de diversos dies d’incertesa, la Conselleria d’Educació ja ha resolt la petició que havia fet l’Ajuntament d’Oliva, després de la decisió aprovada per unanimitat en el Consell Escolar Municipal, per a declarar el 17 de març com a festiu en els col·legis. Finalment, l’alumnat del municipi podrà gaudir de les Falles durant eixa jornada, ja que el Consell ha rectificat la seua primera decisió i ha decidit atorgar el 17 de març com a no lectiu.
Com va informar este diari, el consistori oliver havia sol·licitat allargar el curs fins al 22 de juny perquè l’alumnat poguera gaudir de la mascletà, que se celebra a les 14 h, i de l’emotiva Ofrena, que té lloc a la vesprada.
Educació, en un primer moment, havia rebutjat la proposta, però l’Ajuntament va enviar un nou informe en el qual al·legava els problemes de mobilitat que podia suposar que els alumnes acudiren als centres eixe dia, ja que la mascletà es dispara prop de tres col·legis en un horari que coincidix amb l’eixida dels menors.
A més, l’Ajuntament recordava que durant la vesprada del 17 de març se celebra l’Ofrena, un acte que dificultava —en el cas de rebutjar-se la proposta— que les alumnes pogueren acudir al col·legi, ja que havien d’anar a la perruqueria a fer-se el pentinat típic tradicional.
Després de l’aprovació, els menors només hauran d’acudir a classes el dilluns 16 de març, ja que al 17 de març se suma l’aprovació, per part del Consell Escolar Municipal, del 20 de març, jornada posterior a la Cremà, com a no lectiu.
La petició es va sol·licitar al Consell després de la unanimitat del Consell Escolar Municipal i va ser remesa a la Direcció General de Centres Docents després que Educació aprovara el 16 de març com a festiu a València. Prèviament, Oliva ja havia sol·licitat a Educació, en octubre, que es declarara com a no lectiu el 17 de març, però en eixe moment ja es va rebutjar la reivindicació.
Altres municipis
Oliva no ha sigut l’únic municipi de la Safor que ha sol·licitat un nou dia festiu en Falles, que es recuperaria el dilluns 22 de juny després d’allargar la fi del curs escolar. L’Ajuntament de Gandia també va reclamar el 16 de març com a festiu, ja que és la jornada en la qual comença el calendari faller en la ciutat. En este cas, Educació també va acceptar la proposta fa uns dies.
