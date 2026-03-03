Eleccions en la UV: “L’alumnat ha de tindre més pes per a triar rector”
Unes 60.000 persones decidixen hui qui dirigirà la Universitat de València durant els pròxims sis anys i els estudiants reclamen més pes per a “aconseguir canvis”
Quatre candidatures es presenten per a ocupar el Rectorat de la UV: Carles Padilla, Juan Luís Gandia, Fran Ródenas i Ángeles Solanes
Eva Tortajada
Quatre candidatures es disputen hui el Rectorat de la Universitat de València: Carles Padilla, Juan Luís Gandia, Fran Ródenas i Ángeles Solanes. Les votacions han començat este matí a les 10 hores davant d’una jornada en la qual es decidix qui dirigirà la institució durant els pròxims 6 anys.
En la facultat de Psicologia i Logopèdia, Unai Bernal, Eva Prieto i Lidia Altamura s’acosten a la taula a exercir el seu dret al vot. Tenen clar a qui votaran, però no ho diran. El que sí que volen dir és que els agradaria que el seu vot tinguera més pes en un procés electorat en el qual l’alumnat, integrat per més de 49.000 estudiants (de les 60.000 persones cridades a les urnes), només aporta el 25 % del total dels vots.
“Els alumnes hauríem de tindre més veu i vot, al final el nostre vot tampoc és tan representatiu, però som la base de la universitat”, explica Lidia Altamura, que també reclama un percentatge més alt per al personal administratiu.
El procés electoral es regix per un sistema de sufragi universal ponderat. Així es garantix la participació de tots els sectors de la comunitat universitària mitjançant cinc col·legis electorals agrupats per col·lectius. Això sí, el major pes el té el col·legi A, corresponent al professorat doctor amb vinculació permanent (PDI), que reunix 2.359 persones i concentra el 51 % del vot ponderat. El col·legi B, del PDI no doctor o sense vinculació permanent, suma 2.693 electors i el 12,67 % del pes; el col·legi C, integrat per més de 49.000 estudiants, aporta el 25 % del total; el col·legi D, del personal tècnic, de gestió, administració i servicis (PTGAS), compta amb 2.960 persones i el 10 % del vot; i el col·legi E, del personal investigador en formació (PIF), inclou 661 electors i l’1,33 % restant.
“Per a mi sí que és comprensible que el vot dels professors compte més, perquè els alumnes passem per la universitat només durant un temps i el professorat sí que té ací la seua vinculació laboral”, explica Unai Bernal.
