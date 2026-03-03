Els experts proposen l’ús del “semàfor emocional” a Rafelguaraf per a reforçar l’aprenentatge inclusiu en Infantil
La Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica impartix una formació especialitzada als docents del col·legi Blasco Ibáñez per a enfortir les seues competències i implementar estratègies que garantisquen la igualtat d’oportunitats en l’aula
La Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe CV), per mitjà del seu projecte EdInTIC, ha impartit una formació especialitzada en atenció a la diversitat en el CEIP Blasco Ibáñez de Rafelguaraf amb l’objectiu d’enfortir les competències del professorat i la implementació d’estratègies que garantisquen la igualtat d’oportunitats en l’aula. Entre les propostes abordades, destaquen l’ús del semàfor emocional en Educació Infantil o la implementació de l’aprenentatge cooperatiu estructurat en Primària.
La sessió, celebrada divendres passat al costat de 19 docents del centre, es va estructurar en cinc blocs de contingut orientats a oferir ferramentes teòriques i pràctiques per a la intervenció en l’aula. En una primera fase, es va contextualitzar la realitat del centre, prestant especial atenció a l’alumnat amb TDAH, síndrome de Williams i dificultats específiques d’aprenentatge.
Posteriorment, es va abordar l’atenció a la diversitat des d’un enfocament inclusiu, insistint en la necessitat d’adaptar metodologies, materials i entorns educatius per a garantir la participació efectiva de tot l’alumnat.
Intervenció diferenciada per etapes educatives
La formació va diferenciar les estratègies d’intervenció en Educació Infantil i Educació Primària, proporcionant propostes metodològiques aplicables en el dia a dia de l’aula. Per a edats primerenques, la tècnica d’Educació de Cocemfe CV i coordinadora d’EdInTIC, Carla Ferragud, va recomanar la instal·lació d’un semàfor emocional com a mètode d’ajuda a l’alumnat a identificar l’estat en el qual es troben (calma, alteració, enuig), treballar l’autoregulació i previndre explosions conductuals.
Pel que fa a l’Educació Primària, Ferragud va defendre la creació de grups heterogenis en els quals s’establisquen rols clars —portaveu, secretari o secretària, responsable del material, etc.—, per a afavorir l’aprenentatge cooperatiu estructurat. Esta pràctica, segons va explicar la tècnica, “potencia la inclusió i la motivació, i facilita que cada alumne i alumna participe en funció de les seues fortaleses”.
Finalment, la part pràctica va permetre al professorat treballar en grups xicotets per a dissenyar adaptacions inclusives davant de situacions concretes, fomentant l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge col·laboratiu. La sessió va concloure amb una posada en comú, resolució de dubtes i l’entrega d’una guia pràctica d’estratègies i recursos per a facilitar la implementació del que van treballar.
El president de Cocemfe CV, Albert Marín, va subratllar, després de la trobada, la importància de dirigir el focus d’atenció a les barreres de l’entorn i no a la intervenció de casos concrets: “Durant molt de temps s’ha entés la inclusió com una intervenció puntual dirigida a un alumne o alumna concreta. No obstant això, la verdadera transformació implica intervindre en l’entorn, el focus ha de situar-se en la detecció i l’eliminació de les barreres del mateix context educatiu”.
Esta actuació s’emmarca en el compromís de Cocemfe CV amb el dret a l’educació inclusiva, arreplegat en l’article 24 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que establix l’obligació dels estats de garantir un sistema educatiu inclusiu a tots els nivells. Així mateix, la intervenció s’alinea amb el Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, que desplega els principis d’equitat i inclusió en el sistema educatiu valencià.
Què és EdInTIC?
EdInTIC és un programa de foment de l’educació inclusiva a través de les noves tecnologies que compta amb el suport de la Fundació ONCE, la Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància i la convocatòria d’ajudes del tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7 % de l’IRPF de la Comunitat Valenciana. Este projecte oferix formació en educació inclusiva a professionals, accions de sensibilització per a la comunitat educativa i assessorament a estudiants, familiars i docents sobre suports de base tecnològica o adaptacions.
Per la seua banda, la Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana és una organització no governamental sense ànim de lucre nascuda en 1991 el principal objectiu de la qual és la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física i orgànica, així com la promoció de la seua plena inclusió i participació en la societat. Esta entitat d’utilitat pública aglutina els esforços i les activitats de les tres federacions provincials i les cent associacions que la integren.
