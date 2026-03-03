El Gremi d’Artistes Fallers demanarà paralitzar la plantà davant de pluges o vents per a garantir la seguretat
L’Ajuntament de València ha establit un protocol d’actuació per a les Falles, que inclou restriccions i suspensió d’actes davant d’avisos meteorològics per pluja i vent emesos per AEMET
J. P.
El Gremi d’Artistes Fallers demanarà als artistes que paralitzen la plantà dels monuments fallers “si hi ha qualsevol problema de pluja o vent” relacionat amb la nova borrasca que s’acosta, ja que “el primer és la seguretat” d’estos professionals. Així ho va explicar este dilluns el mestre major del Gremi d’Artistes Fallers, Vicente Julián García Pastor, durant una visita a diversos tallers de la Ciutat Fallera al costat de l’alcaldessa de València, María José Catalá; el regidor de Falles, Santiago Ballester; membres de la corporació i les falleres majors, Carmen Prades i Marta Mercader, i les seues corts d’honor.
García Pastor ha admés que els ha “preocupat” l’anunci de l’arribada d’una altra borrasca, per la qual cosa estan pendents de les previsions meteorològiques, i ha insistit que, “abans de res”, el primer en el gremi és la seguretat dels artistes que plantaran les falles, per la qual cosa, “davant de qualsevol alarma”, se’ls demanarà “que paralitzen la plantà”.
I és que l’oratge, o més ben dit, el mal oratge, porta de cap els artistes fallers pocs dies abans de traure els ninots al carrer i començar la plantà. Els pronòstics no són bons, almenys esta primera setmana, i la preocupació és màxima. Prova d’això és que la peça de la falla municipal traslladada a la plaça de l’Ajuntament amb la Cavalcada del Ninot s’ha portat de nou al taller per por de la pluja.
La pregunta llavors és com actuar en estes circumstàncies? I la resposta està escrita. L’Ajuntament de València ha traslladat a les comissions falleres un protocol d’actuació davant de fenòmens meteorològics adversos, elaborat pel Servici de Falles al costat de Bombers València i basat en la Guia de recomanacions de la Generalitat.
El document busca unificar criteris perquè els actes es desenrotllen amb la màxima seguretat i que, davant d’una situació de preemergència, el món faller sàpia com actuar i quines mesures d’autoprotecció aplicar.
El consistori establix ara un marc específic per a la programació fallera. Les comissions rebran les notificacions a través de la Junta Central Fallera (JCF), en funció dels nivells d’avís groc, taronja o roig declarats pel Centre de Coordinació d’Emergències.
El protocol distingix entre un escenari d’avís groc, centrat en el seguiment de l’evolució meteorològica i la revisió preventiva d’infraestructures, i situacions més severes.
València encara la primera setmana de Falles marcada per la inestabilitat, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), amb pluges persistents i pols en suspensió, sobretot el dimarts 3 i el dijous 5, quan la probabilitat de pluges es manté en valors molt alts, amb ruixats i tempestes
Les restriccions
Amb avís taronja o roig s’activen les restriccions: si l’alerta taronja és per pluges, se suspenen els actes a l’aire lliure i es prohibix el muntatge de noves estructures; si s’arriba a l’alerta roja, se suspenen tots els actes públics.
En el cas del vent, el document establix una resposta escalonada: amb avís groc, es revisen i reforcen ancoratges de carpes, escenaris i monuments, i es limiten elements suspesos. Amb avís taronja, es paralitza el muntatge de les falles i se suspenen mascletades i espectacles pirotècnics.
I amb avís roig, es cancel·len totes les activitats exteriors i no es reprendrà l’agenda fins a avaluar la seguretat de les estructures.
Els avisos
L’avís meteorològic per pluges (groc/taronja/roig) l’emet AEMET (l’Agència Estatal de Meteorologia). L’“alerta” o situació de preemergència/alerta oficial de Protecció Civil la declara la Generalitat Valenciana, a través del Centre de Coordinació d’Emergències (CCE), normalment sobre la base dels avisos d’AEMET i la informació operativa disponible.
En els protocols municipals (com el de Falles), quan es parla d’“alerta” activada per la Generalitat, es referix a eixa declaració del CCE, encara que el disparador meteorològic siga l’avís d’AEMET.
