Insten Sagunt a reclamar judicialment a l’APV les inversions pendents
Compromís reclama a l’Ajuntament que, abans de negociar un conveni nou, demane en els tribunals les compensacions per les inversions sense executar
Les veus en contra de les maniobres de l’Autoritat Portuària de València (APV), que retarden i limiten la promesa obertura del port de Sagunt a la ciutadania, no cessen. L’últim a sumar-se a este cor ha sigut Compromís, que reclama l’activació dels servicis jurídics municipals per a acudir als tribunals amb l’objectiu d’exigir a l’entitat presidida per Mar Chao l’execució de les inversions acordades en el conveni firmat entre les dos parts en 2019, especialment en l’apartat referent a la integració port-ciutat.
La portaveu de la formació valencianista, Maria Josep Picó, assenyala que “és evident que l’APV no té gens d’interés a complir l’acord d’obrir a la ciutadania el moll nord, però l’Ajuntament no hauria de quedar-se impassible davant dels continus i manifestos incompliments del conveni”. I és que, segons els nacionalistes, “l’alcalde, Darío Moreno, intenta consensuar un nou document, sense resoldre l’actual i sense informar en comissions o el ple”.
Contraoferta
Des del Govern local van reconéixer fa uns dies que, una vegada presentat el nou esborrany per part de l’APV, es va donar a conéixer a la resta de formacions polítiques per a les seues aportacions. Les últimes novetats apunten al fet que des d’alcaldia s’està redactant un document que arreplegue totes les sensibilitats i es presente com a contraoferta a l’entitat portuària.
Més enllà d’estes discretes negociacions, entre els moviments de l’APV que no agraden en Compromís es troben la recent licitació de 9.500 metres quadrats en la zona reservada per a la integració port-ciutat o la reducció en quasi 100.000 metres quadrats d’este espai públic, a través d’una nova delimitació d’espais i usos portuaris (DEUP).
Impossible
Sobre l’autorització per a la manipulació i el depòsit de mercaderies en esta parcel·la amb un magatzem de 4.000 metres quadrats, els nacionalistes creuen que “fa impossible la creació d’una gran marina per a la ciutadania, d’un espai públic en un entorn únic i emblemàtic per al patrimoni industrial”.
Sobre el DEUP i els plans de l’APV, Compromís insistix que l’organisme presidit per Chao “ja avança de manera unilateral i amb la passivitat absoluta del Govern PSOE/EU” en “la proposta d’incrementar l’ús comercial —a Sagunt— en quasi 120.000 metres quadrats”.
Cost econòmic
Per “responsabilitat patrimonial”, en qüestions que suposen “un elevat cost econòmic”, Picó reclama “una avaluació de les conseqüències de l’incompliment del conveni per part de l’APV, ja que l’Ajuntament sí que va cedir el terreny per a la connexió ferroviària amb les instal·lacions portuàries”, que era la seua part de l’acord.
