Mestalla celebra 1.500 partits en Primera Divisió: una fita en la història del futbol espanyol
En els 1.500 partits de Lliga disputats a Mestalla, el València ha sigut amfitrió en 1.496 ocasions, en les quals ha sumat 922 victòries i un saldo golejador positiu de 1.685 gols
Mestalla va rugir diumenge amb el gol (en dos ocasions, encara que la primera no va valdre) de penal materialitzat per Largie Ramazani. El gol allunya el València cinc punts de la crema del descens i permet a l’equip de Carlos Corberán agafar una mica més d’oxigen en la classificació. La victòria, per la mínima i en l’únic tir a porta, va servir per a commemorar un nou aniversari del vetust coliseu valencianista: el partit 1.500 en Primera Divisió, una fita reservada únicament als temples sagrats del futbol espanyol.
Han transcorregut 95 anys des que el 29 de novembre de 1931 el València jugà en l’estadi de Mestalla, nom que es deu a la cèlebre séquia que el voreja, el seu primer partit de Primera Divisió, si bé l’estadi va ser inaugurat huit anys abans, el maig de 1923. Ho va fer contra el Reial Unió, al qual va derrotar per un contundent 5-1, amb tres gols de Juan Costa i dos de Jesús Navarro. Des d’aquell primer envit en la màxima competició del futbol espanyol, Mestalla ha sigut escenari de gestes, drames, celebracions i cicatrius. I ací seguix en peus a ple rendiment, a l’espera del trasllat al Nou Mestalla per a l’inici, en agost, de la temporada 2027-2028.
Així, el coliseu de l’avinguda de Suècia és l’estadi amb més partits de Primera disputats a Espanya. Darrere d’ell apareixen el Santiago Bernabéu (1.339), el San Mamés històric (1.305), el Camp Nou (1.183), el Ramón Sánchez-Pizjuán (1.085) i el Balaídos (1.011). Mestalla lidera eixe rànquing amb l’autoritat de qui ha sigut testimoni privilegiat de l’evolució del campionat.
En estos 1.500 partits de Lliga de Mestalla, el València ha sigut l’amfitrió en 1.496. Els altres quatre van albergar tres partits del Castelló, contra Betis (1981), Cadis (1989) i Celta (1990), i un del Vila-real, contra el Barcelona (1999), que van haver d’emigrar a l’estadi valencianista pel tancament dels seus camps. Així, la victòria contra Osasuna d’este diumenge és la número 922 del València com a local (61,6 %), per 336 empats (22,4 %) i 238 derrotes (15,9 %), tal com arreplega el portal Ciberche.net. Quant a gols, 3.029 gols a favor i 1.398 en contra, amb un saldo positiu per als valencianistes de +1.685 gols.
1-0, el marcador més repetit
Precisament, el marcador registrat contra Osasuna (1-0) ha sigut el més repetit al llarg dels 95 anys de Mestalla en la competició de la regularitat (166 vegades). Són xifres que expliquen per què Mestalla ha sigut tradicionalment un fortí. A més, com tot estadi amb història, Mestalla també guarda records extrems. La major victòria va arribar amb un imponent 8-0 contra l’Sporting de Gijón el novembre de 1953, amb gols de Pasieguito, Pla i doblet de Seguí, Fuertes i Wilkes. En el costat oposat, la derrota més contundent, és relativament recent. Un 0-5 contra el Reial Madrid el gener 2013, amb Ernesto Valverde en la banqueta local i José Mourinho en la visitant. Els gols d’Higuaín, Cristiano i Di María, els dos per partida doble, es van materialitzar en els primers 45 minuts.
Si es compara amb altres estadis, s’han marcat 4.488 gols en eixos 1.500 partits de Primera a Mestalla. Només el Santiago Bernabéu supera eixa xifra (4.625), mentres que l’antic San Mamés (4.221) i el Camp Nou (3.949) completen la nòmina d’estadis més prolífics en l’apartat golejador.
Noms propis que van construir el mite
Parlar de 1.500 partits és parlar de futbolistes que van deixar empremta. El que més vegades va defendre l’elàstica valencianista en Lliga a Mestalla va ser Fernando (209 partits), seguit per Arias (184), Albelda (177) i Gayà (175). En l’apartat golejador, el rei indiscutible és Mundo, amb 131 gols en Lliga en el feu de l’avinguda de Suècia, acompanyat de Waldo (86), Kempes (83), Badenes (72) i Villa (66).
