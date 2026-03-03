Servicis Socials deixa en l’aire un centenar de places en vivendes tutelades per a persones migrants
La Conselleria prorroga huit mesos les places concertades de discapacitat, infància, majors i exclusió social, però elimina de la resolució les de persones migrants i les de violència masclista perquè ara són competència de Susana Camarero
El pressupost per a les 600 places residencials en vivendes tutelades que es van crear en l’època del Botànic per a col·lectius vulnerables en exclusió social s’acaba, igual que les que es van crear en el mateix moment per a atendre persones amb discapacitat, majors dependents i per al sector d’infància i adolescència. La data fi és el 30 de juny de 2026. Així ho marcava la denominada acció concertada (forma de gestió utilitzada des de 2018 per a prestar servicis públics a través d’entitats sense ànim de lucre amb una continuïtat de diversos anys) que va finançar places per a atendre persones amb discapacitat, en situació de risc o exclusió social, majors dependents i el sector d’infància i adolescència per al període 2022-2026.
De fet, eixa convocatòria va ser l’última resolució firmada per Mónica Oltra com a vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i va suposar una inversió de més de 1.316 milions d’euros que ara s’acaba. Davant d’esta situació, i per a garantir la continuïtat del servici, l’ara Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància ha publicat una resolució per a concedir una pròrroga de huit mesos més a les entitats del tercer sector que tenen places concertades en servicis socials perquè compten amb finançament suficient fins al 28 de febrer de 2027. No obstant això, en exclusió social no es prorroguen totes les places, ja que, de manera explícita, la Conselleria de Servicis Socials ha decidit excloure els expedients en matèria d’igualtat i persones migrants, la qual cosa implica deixar en l’aire la continuïtat d’un centenar de places a la Comunitat Valenciana.
“Cal assenyalar que s’exclouen de la citada pròrroga els expedients en matèria d’igualtat i persones migrants, ja que queden dins de l’àmbit de competències de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, exclosos, per tant, de l’esfera competencial de la Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància, sobre la base del Decret 16/2025, de 3 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues competències (DOGV núm. 10253 bis de 03.12.2025), i la seua correcció d’errors (DOGV núm. 10255 bis de 05.12.2025)”, explica la resolució en el tercer annex.
Entre la seguretat i l’oblit
En la resolució publicada en 2022 apareixen 595 places aprovades a la Comunitat Valenciana (93 a Castelló, 367 a València i 135 a Alacant), que comptaran amb quatre anys de finançament mitjançant l’acció concertada amb entitats del tercer sector. Després de la resolució d’ara, que permet una pròrroga per a huit mesos, un centenar de places (6 a Castelló, 34 a València i 60 a Alacant) es queden en l’aire, ja que almenys cinc entitats que formen part del contracte programa treballen de manera exclusiva amb el col·lectiu migrant.
Des de la Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància que dirigix Elena Albalat asseguren que els expedients que s’exclouen són aquells que ara són competència de la Conselleria de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, encara que no van especificar què ocorre amb aquelles entitats que també treballen amb el col·lectiu migrant però no de manera exclusiva. Des de la Conselleria que dirigix Susana Camarero tampoc expliquen què passarà amb els expedients que s’han quedat als llimbs i sense pròrroga, després de la divisió de les conselleries en el reajustament del nou Consell de Juanfran Pérez Llorca.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policia Nacional deté una vintena de persones a Vila-real per tràfic d’éssers humans
- Adeu als autors balears i catalans en l’assignatura de Valencià en Batxillerat: Educació confirma el veto
- Les xarangues van provocar un problema d’orde públic en la primera mascletà
- A la venda un altre palauet històric de més de 1.000 metres quadrats en el barri antic de Xàtiva
- El canvi de model ja es traduïx en estalvi a Estivella
- Pins morts i secs: Ciutat Vella advertix del risc en el vessant del castell de Sagunt
- El Teatre Principal de València acull ‘Matres’, obra que explora la infància i la maternitat amb humor i sensibilitat
- Alcàsser i Silla estaran unides per una nova via ciclopedestre de 265 metres