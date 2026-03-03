El València Basket explora totes les opcions aèries perquè el seu júnior torne a Espanya
El club té converses obertes tant amb el Ministeri d’Afers Exteriors com amb les ambaixades espanyoles de la zona i diferents línies aèries
EFE
El València Basket explota totes les opcions, de moment sense èxit, perquè el seu equip júnior torne des d’Abu Dhabi, a on seguix tancat en un hotel des de l’atac d’Israel i els Estats Units a l’Iran i la resposta d’este país sobre uns altres de la zona com a represàlia.
Segons van explicar a EFE fonts de l’entitat, tenen converses obertes tant amb el Ministeri d’Afers Exteriors com amb les ambaixades espanyoles de la zona i diferents línies aèries per a tractar d’aprofitar la primera oportunitat que sorgisca una vegada es reòbriga l’espai aeri, cosa que encara no ha passat.
La recomanació de seguretat és no tractar d’eixir de la zona per carreteres, perquè les fronteres estan saturades i l’expedició, de més de trenta persones entre jugadors, tècnics, personal del club i familiars, estaria més temps exposada a possibles complicacions.
L’equip del planter taronja és un dels huit que participava en un torneig organitzat per l’Eurolliga, en el qual també estava el Reial Madrid.
Des de dissabte, tots ells estan reclosos a l’hotel, encara que als voltants hi ha una vida relativament normal, segons van confirmar a EFE fonts del club.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policia Nacional deté una vintena de persones a Vila-real per tràfic d’éssers humans
- Adeu als autors balears i catalans en l’assignatura de Valencià en Batxillerat: Educació confirma el veto
- Les xarangues van provocar un problema d’orde públic en la primera mascletà
- A la venda un altre palauet històric de més de 1.000 metres quadrats en el barri antic de Xàtiva
- El canvi de model ja es traduïx en estalvi a Estivella
- Pins morts i secs: Ciutat Vella advertix del risc en el vessant del castell de Sagunt
- Alcàsser i Silla estaran unides per una nova via ciclopedestre de 265 metres
- El Teatre Principal de València acull ‘Matres’, obra que explora la infància i la maternitat amb humor i sensibilitat